Выпускных экзаменов у белорусских школьников может стать больше

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Министерство образования может ввести в школах еще один выпускной экзамен – по профильному предмету, рассказала журналистам в среду начальник управления общего среднего образования министерства Светлана Уклейко.



© Sputnik / Виктор Толочко Накануне ЦТ: как РИКЗ готовит задания для тысяч абитуриентов

Сейчас белорусские школьники по окончании учебного года сдают экзамены по обоим государственным языкам, математике и истории Беларуси. В будущем их может стать больше, рассказали в Минобразования.

Как сообщила представитель ведомства, если школьники изучают какой-либо предмет на повышенном уровне – физику или биологию, – они должны сдавать выпускной экзамен по нему.

"Мы будем этот вопрос обсуждать. У нас в ближайшее время будет рабочая встреча – пока на уровне специалистов управления и отделов образования. В течение июня и июля мы это обсудим и во время выездов в учреждения образования", – отметила Уклейко.

Представитель Минобразования отметила, что в данном вопросе необходимо найти "разумный баланс". "Чтобы не оказалось, что этих предметов очень много, ведь есть вступительная кампания и нужно сдавать ЦТ", – отметила она.

В конце минувшего года Минобразования анонсировало создание независимого единого экзамена для выпускников, однако после смены главы ведомства в декабре разговоры о новелле в образовательной системе прекратились.