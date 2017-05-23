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Выпускных экзаменов у белорусских школьников может стать больше

24.05.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Министерство образования может ввести в школах еще один выпускной экзамен – по профильному предмету, рассказала журналистам в среду начальник управления общего среднего образования министерства Светлана Уклейко.

Выпускных экзаменов у белорусских школьников может стать больше
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас белорусские школьники по окончании учебного года сдают экзамены по обоим государственным языкам, математике и истории Беларуси. В будущем их может стать больше, рассказали в Минобразования.

Как сообщила представитель ведомства, если школьники изучают какой-либо предмет на повышенном уровне – физику или биологию, – они должны сдавать выпускной экзамен по нему.

"Мы будем этот вопрос обсуждать. У нас в ближайшее время будет рабочая встреча – пока на уровне специалистов управления и отделов образования. В течение июня и июля мы это обсудим и во время выездов в учреждения образования", – отметила Уклейко.

Представитель Минобразования отметила, что в данном вопросе необходимо найти "разумный баланс". "Чтобы не оказалось, что этих предметов очень много, ведь есть вступительная кампания и нужно сдавать ЦТ", – отметила она.

В конце минувшего года Минобразования анонсировало создание независимого единого экзамена для выпускников, однако после смены главы ведомства в декабре разговоры о новелле в образовательной системе прекратились.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобразования планирует ввести выпускные экзамены и по профильным предметам – например, физике или биологии.

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