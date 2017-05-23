Бухгалтер из Речицы пришел в милицию с повинной, чтобы не быть объявленным в международный розыск

Бухгалтер крупного торгового предприятия райцентра был уличен в том, что с расчетного счета работодателя в январе 2017 года перечислил на свой карт-счет 12,6 тыс. рублей. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Но с марта мужчина перестал выходить на работу и отвечать на звонки — он уехал из города .





Между тем, после полной проверки следователями предприятия вскрылись новые факты присвоения немалых денежных сумм бухгалтером. Поисками жителя Речицы занялись милиционеры.

Информация о том, что в случае не установления места нахождения подозреваемого, он будет объявлен в международный розыск получила широкую огласку. Попалась она на глаза и разыскиваемому мужчине, который в это время находился в России, пишет « Дняпровец ».

Бухгалтер вернулся в Речицу и добровольно явился в милицию с повинной.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.