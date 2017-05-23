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Бухгалтер из Речицы пришел в милицию с повинной, чтобы не быть объявленным в международный розыск
24.05.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Бухгалтер крупного торгового предприятия райцентра был уличен в том, что с расчетного счета работодателя в январе 2017 года перечислил на свой карт-счет 12,6 тыс. рублей. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Но с марта мужчина перестал выходить на работу и отвечать на звонки —
Между тем, после полной проверки следователями предприятия вскрылись новые факты присвоения немалых денежных сумм бухгалтером. Поисками жителя Речицы занялись милиционеры.
Информация о том, что в случае не установления места нахождения подозреваемого, он будет объявлен в международный розыск получила широкую огласку. Попалась она на глаза и разыскиваемому мужчине, который в это время находился в России, пишет «
Бухгалтер вернулся в Речицу и добровольно явился в милицию с повинной.
Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.
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Житель районного центра скрывался в России. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.
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