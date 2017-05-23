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Минобразования: в школах добавят уроков математики и сократят химию

24.05.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Количество часов преподавания математики будет увеличено в школах Беларуси, при этом уроков химии станет меньше, сообщила в среду начальник управления общего среднего образования Министерства образования республики Светлана Уклейко.

Минобразования: в школах добавят уроков математики и сократят химию
© Sputnik Евгений Епанчинцев
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По словам представителя министерства, изменения в программе на учебный 2017/2018 год средних школ произошли, но они незначительные.

"Сокращено на один час количество часов изучения химии в 7-м классе, но увеличено количество часов на изучение математики – вместе четырех часов будет пять. В 8-м и 9-м классах будет так же увеличено в последующие годы", – сказала Уклейко.

Данное решение в отношении количества уроков математики для семиклассников представитель Минобразования объяснила унификацией с гимназиями – учебные программы для данных учреждений образования одинаковая.

Уклейко также добавила, что дополнительный урок математики позволит учащимся глубже отработать теоретический материал на практике.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительный урок математики позволит учащимся глубже отработать теоретический материал на практике.

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