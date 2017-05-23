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Совет глав органов безопасности СНГ открылся в Бишкеке

24.05.2017 17:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Бишкеке проходит Совет руководителей органов безопасности СНГ. В качестве наблюдателей в заседании принимают участие представители Германии, Италии, Испании, Франции и впервые Сербии. Участники договорились вместе бороться с экстремизмом и терроризмом, передает «МИР 24».

Мероприятие закрытое, но до начала заседания участники рассказали о ситуации в регионе и о повестке дня Совета. Главный посыл - террористические угрозы нарастают, их география становится все шире. Особую тревогу у спецслужб вызывает, что исполнителями терактов все чаще становятся представители СНГ, а группировки все активнее используют электронные устройства и социальные сети.

«На территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки бандиты по-прежнему обладают достаточными ресурсами для ведения масштабных боевых действий против законных властей», - сказал директор ФСБ России Александр Бортников.

«В этих условиях нашим спецслужбам нужно постоянно контролировать оперативную обстановку, выявлять новые террористические тенденции», - отметил председатель ГКНБ Кыргызстана Абдил Сегизбаев.

Безопасность или удобство?
 
 
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Главными темами встречи стали новые террористические тенденции и география преступлений экстремистов.

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