Совет глав органов безопасности СНГ открылся в Бишкеке

В Бишкеке проходит Совет руководителей органов безопасности СНГ. В качестве наблюдателей в заседании принимают участие представители Германии, Италии, Испании, Франции и впервые Сербии. Участники договорились вместе бороться с экстремизмом и терроризмом, передает «МИР 24».

Мероприятие закрытое, но до начала заседания участники рассказали о ситуации в регионе и о повестке дня Совета. Главный посыл - террористические угрозы нарастают, их география становится все шире. Особую тревогу у спецслужб вызывает, что исполнителями терактов все чаще становятся представители СНГ, а группировки все активнее используют электронные устройства и социальные сети.

«На территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки бандиты по-прежнему обладают достаточными ресурсами для ведения масштабных боевых действий против законных властей», - сказал директор ФСБ России Александр Бортников.

«В этих условиях нашим спецслужбам нужно постоянно контролировать оперативную обстановку, выявлять новые террористические тенденции», - отметил председатель ГКНБ Кыргызстана Абдил Сегизбаев.