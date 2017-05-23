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В магазинах Гомеля установят "полки добра" с бесплатными продуктами для малоимущих

24.05.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре «Красный Крест» запускает благотворительный проект «Полка добра» — 26 мая в 14.00 состоится торжественное открытие проекта в магазине «Оксана» на улице Барыкина, 100, пишет katolik-gomel.by.


— Проект заключается в установке в продовольственных магазинах специальных полок, на которых покупателям предлагается оставлять продукты для нуждающихся. Малоимущие и бездомные жители могут совершенно бесплатно взять себе эти продукты, — рассказали в областной организации «Красного Креста». — Проект является пилотным, на территории Беларуси это первый опыт. При успешной реализации и востребованности мы планируем расширить территорию установки данных полок на всю Гомельскую область.

В Гомеле «Полки добра» будут установлены в трех магазинах сети ОАО «Сахарторг»: магазин «Оксана» (ул. Барыкина, 100), магазин «Дашенька» (ул. Минская, 42), магазин «Наталья» (ул. Ильича, 47).

 
Теги: Гомель
 
 
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При успешной реализации и востребованности проекта его территорию планируют расширить на всю Гомельскую область.

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