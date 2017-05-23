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Uber рассказал подробности встречи с Кобяковым

24.05.2017 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Сервис Uber прокомментировал итоги встречи руководства отвечающего за Восточную Европу и СНГ отделения с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Кобяков принял руководство подразделения Uber в среду: стороны обсудили дальнейшее развитие компании в Беларуси. Белорусская сторона гарантировала сервису содействие в регулировании работы и решение правовых вопросов, а также приветствовала решение Uber открыть один из центров разработки в минском Парке высоких технологий.

Uber рассказал подробности встречи с Кобяковым
© Sputnik/
Кобяков пообещал Uber учесть их интересы при регулировании работы

"Встреча премьер-министра Республики Беларусь господина Кобяковым с главой Uber по региону Европа, Ближний Восток и Африка Пьером-Димитрием Гор-Коти прошла успешно, мы очень довольны результатами. Мы нацелены на дальнейший рост и развитие сервиса Uber в Беларуси", — рассказала Sputnik директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Uber появился в Минске в ноябре 2015 года. В начале февраля 2016 года, после открытия бюджетного сервиса UberX, в Минске разгорелся скандал: столичные таксисты заявили о том, что новый сервис демпингует на рынке. С 2017 года МНС Беларуси обязал компанию уплачивать НДС в размере 20%. Налог взимается с суммы вознаграждений самой компании Uber — то есть 20% от 25% оплаты каждой поездки. Таким образом, с каждой оплаты казна государства будет пополняться на 5% от стоимости поездки.

Другой проблемной стороной является правовое поле работы Uber: сервис по вызову машин не является такси, из-за чего каждый клиент обязан подписывать с водителями договор фрахтования, что усложняет работы компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси пообещало международному сервису помочь с регулированием работы и правовыми вопросами.

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