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Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси 9-10 июня

24.05.2017 18:03 — Новости Общества | БелТА  
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Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси 9-10 июня
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные вечера для учащихся 11-х классов пройдут 9-10 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании пройдут 9 или 10 июня. Традиционно они состоятся на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных случаях выпускной может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры.

Конкретная дата и место определяются решением, принимаемым руководителем учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом.

По традиции в вечерах примут участие представители законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, шефствующих организаций. Большое внимание в это время будет уделено обеспечению охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятий, для чего по всей стране во время выпускных вечеров будет налажено дежурство.

Учебный год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования прозвучит 30 мая. Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования проводятся с 1 по 10 июня (по языкам национальных меньшинств в IX классе - 24 мая, в XI классе - 25 мая). Экзамены по учебным предметам в письменной форме начинаются в 9 часов.

Первое испытание централизованного тестирования (по белорусскому языку) пройдет 12 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании пройдут 9 или 10 июня. Традиционно они состоятся на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных...

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