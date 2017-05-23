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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологический музей под открытым небом создадут в Беловежской пуще, сообщил генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время мы реализуем проект по созданию археологического музея под открытым небом. Строительство первой очереди планируется начать уже в этом году", - уточнил он.

По словам Александра Бурого, развитие туризма является приоритетным направлением деятельности национального парка, и самый важный туристический продукт - это первобытный лес. "Поэтому наши туристы - это люди определенного склада, которые любят природу и любят познавать ее. На этом мы и строим наш туризм, развивая в первую очередь познавательные, просветительские проекты", - подчеркнул он.

В парке создана развитая туристическая инфраструктура - сеть гостиниц, разнообразных объектов питания. Действует около 450 км туристических маршрутов, экологические тропы. "Интерес туристов к Беловежской пуще ежегодно возрастает. Если в 2010 году доля доходов от туризма в общей выручке составила 10-12%, то сегодня это уже более 40%. В 2016 году пущу посетили 430 тыс. туристов. Для сравнения: в 2011 году - до 300 тыс. человек. Ежегодно растет доля иностранных туристов, по итогам 20016 года она составила около 15%", - констатировал генеральный директор национального парка.

Вместе с тем, по его мнению, туристический потенциал Беловежской пущи далеко не исчерпан. Планируется создание новых туристических продуктов, строительство отелей, новых объектов. Основная инфраструктура расположена в южной части нацпарка, поэтому в настоящее время упор делается на развитие центральной и северной частей.

"Мы активно участвуем в различных международных проектах, привлекая иностранный капитал к реализации наших идей", - добавил Александр Бурый.-0-

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