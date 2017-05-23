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"Белавиа" снова будет летать в Ереван. Первый рейс - сегодня вечером

24.05.2017 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» снова начнет летать в Ереван, после перерыва в один год. Первый рейс — сегодня вечером.


Фото: Embraer

Самолет из Минска в столицу Армении (аэропорт Звартноц) будет летать дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Вылет из Минска — в 22.40 в среду и воскресенье, прилет в Ереван в 02.45 по местному времени на следующий день. Из Еревана самолет будет вылетать в 03.35 по понедельникам и четвергам, прилет в Минск — в 05.45.

Время в полете — 3 часа 10 минут.

На рейсы планируют ставить Embraer 175 на 76 кресел. Билеты в одну сторону — от 114 евро (из Минска в Ереван) и от 152 евро (из Еревана в Минск), включая таксы и сборы. За полет туда-обратно — от 226 евро, включая таксы и сборы.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет из Минска в Ереван будет летать два раза в неделю.

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