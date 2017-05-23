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Перемену между первой и второй сменами сократили, чтобы занятия в школе можно было начинать позже
24.05.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Минобразования и Минздрав на пять минут укоротили перемену между первой и второй сменами, чтобы занятия в школах могли начинаться позже, чем сейчас, и заканчивались до 19.30, как положено по СанПиН. Об этом
— Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывали вопрос о внесении изменений в санитарные нормы и правила. Они затронули несколько позиций. В частности, уменьшение перемены между первой и второй сменами. Ранее она должна была быть не менее 20 минут, а теперь не менее 15. За счет ее сокращения удастся изменить график второй смены так, чтобы занятия заканчивались не позже 19.30, — отметил Мирончик во время прямой линии в редакции газеты «Вечерний Минск».
Заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова подтвердила «Минск-Новости» эту информацию:
— Изменения внесены и вступают в силу через две недели с момента подписания документа. Школы по ним будут работать с 1 сентября.
По словам Малаховой, перемена между учебными сменами должна быть не менее 15 минут.
— Этого времени достаточно, чтобы успеть проветрить и убрать помещение для занятий. Перемены между занятиями должны быть по десять минут, кроме того, необходимо предусмотреть и не менее двух перерывов продолжительностью не менее 15 минут для приема пищи, динамических перемен, — сказала Алла Малахова.
Напомним, 12 мая президент
После этого во многих школах
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Минобразования и Минздрав на пять минут укоротили перемену между первой и второй сменами, чтобы занятия в школах могли начинаться позже, чем сейчас, и...
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