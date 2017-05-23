Перемену между первой и второй сменами сократили, чтобы занятия в школе можно было начинать позже

Минобразования и Минздрав на пять минут укоротили перемену между первой и второй сменами, чтобы занятия в школах могли начинаться позже, чем сейчас, и заканчивались до 19.30, как положено по СанПиН. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета по образованию Мингорисполкома Михаила Мирончика.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения прорабатывали вопрос о внесении изменений в санитарные нормы и правила. Они затронули несколько позиций. В частности, уменьшение перемены между первой и второй сменами. Ранее она должна была быть не менее 20 минут, а теперь не менее 15. За счет ее сокращения удастся изменить график второй смены так, чтобы занятия заканчивались не позже 19.30, — отметил Мирончик во время прямой линии в редакции газеты «Вечерний Минск».

Заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова подтвердила «Минск-Новости» эту информацию:

— Изменения внесены и вступают в силу через две недели с момента подписания документа. Школы по ним будут работать с 1 сентября.

По словам Малаховой, перемена между учебными сменами должна быть не менее 15 минут.

— Этого времени достаточно, чтобы успеть проветрить и убрать помещение для занятий. Перемены между занятиями должны быть по десять минут, кроме того, необходимо предусмотреть и не менее двух перерывов продолжительностью не менее 15 минут для приема пищи, динамических перемен, — сказала Алла Малахова.

Постановление , которое вносит изменения в СанПиН , датировано 17 мая. В нем, в частности, указано, что перемена между первой и второй сменами сокращается с 20 до 15 минут. Кроме того, новые правила упраздняют большую перемену (30 минут) после второго урока. Вместо нее предписано устраивать не меньше двух перерывов длиной 15 минут за смену.

Напомним, 12 мая президент поручил пересмотреть график работы школ . «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.

После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября . Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. При этом для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 утра, а педагоги присмотрят за детьми до начала уроков.

Как подчеркивает Минобразования , по СанПиН оптимальное время начала занятий в школе — 9 утра. По такому графику уже работает треть учебных заведений Беларуси, еще треть начинают занятия с 8.30.