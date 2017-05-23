Премию конкурса имени Спасовича вручили юристам в Минске

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси вручило награды победителям престижного среди юристов конкурса на приз Владимира Спасовича, передает корреспондент Sputnik в среду.

Конкурс имени выдающегося юриста, литературоведа и публициста Владимира Спасовича, который родился в Речице в 1845 году, проводится в Беларуси с 2004 года.

Открывая мероприятие, министр юстиции Беларуси Олег Слижевский отметил, что с каждым годом растет престиж конкурса. В 2017 году на рассмотрение жюри было подано 130 информационных материалов, за всю историю конкурса такого количества работ не подавали. Министр сообщил, что конкурс проводился в этом году по 11 номинациям, в числе которых две новые — следствие и прокуратура. Как отметил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, уровень работ, которые представлены на конкурсе, "неимоверно возрос".

В этом году первой, кому был вручен приз имени Спасовича, стала заместитель председателя Брестского областного суда Елена Хотько в номинации "суд". В номинации "следствие" приз получил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Вручая приз, заместитель председателя СК Беларуси Сергей Аземша отметил: несмотря на то, что информация о преступлениях проявляется каждый день, "очень мало описания каждодневного труда следователей, мало информации профилактической направленности".

В номинации "прокуратура" приз вручен редакционной коллегии журнала Генпрокуратуры "Законность и правопорядок". Вручая приз главному редактору журнала Галине Юнчик, замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук отметил, что для прокурорских работников стало важным, что в конкурс добавили номинацию "прокуратура". При этом он заметил, что в конце июня этого исполняется 95-лет органам прокуратуры.

Больше всего награждённых было в номинации "нотариат". Руководитель белорусской нотариальной конторы Наталья Борисенко вручила диплом конкурса нотариусу из Минска Валентине Стрех.