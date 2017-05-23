ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премию конкурса имени Спасовича вручили юристам в Минске

24.05.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси вручило награды победителям престижного среди юристов конкурса на приз Владимира Спасовича, передает корреспондент Sputnik в среду.

Конкурс имени выдающегося юриста, литературоведа и публициста Владимира Спасовича, который родился в Речице в 1845 году, проводится в Беларуси с 2004 года.

Открывая мероприятие, министр юстиции Беларуси Олег Слижевский отметил, что с каждым годом растет престиж конкурса. В 2017 году на рассмотрение жюри было подано 130 информационных материалов, за всю историю конкурса такого количества работ не подавали. Министр сообщил, что конкурс проводился в этом году по 11 номинациям, в числе которых две новые — следствие и прокуратура. Как отметил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, уровень работ, которые представлены на конкурсе, "неимоверно возрос".

В этом году первой, кому был вручен приз имени Спасовича, стала заместитель председателя Брестского областного суда Елена Хотько в номинации "суд". В номинации "следствие" приз получил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Вручая приз, заместитель председателя СК Беларуси Сергей Аземша отметил: несмотря на то, что информация о преступлениях проявляется каждый день, "очень мало описания каждодневного труда следователей, мало информации профилактической направленности".

В номинации "прокуратура" приз вручен редакционной коллегии журнала Генпрокуратуры "Законность и правопорядок". Вручая приз главному редактору журнала Галине Юнчик, замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук отметил, что для прокурорских работников стало важным, что в конкурс добавили номинацию "прокуратура". При этом он заметил, что в конце июня этого исполняется 95-лет органам прокуратуры.

Больше всего награждённых было в номинации "нотариат". Руководитель белорусской нотариальной конторы Наталья Борисенко вручила диплом конкурса нотариусу из Минска Валентине Стрех.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году на рассмотрение жюри конкурса на приз Спасовича было подано 130 информационных материалов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" снова будет летать в Ереван. Первый рейс - сегодня вечером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика