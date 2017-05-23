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Мирный форум: в Минске открылись Кирилло-Мефодиевские чтения

24.05.2017 18:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылись XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они посвящены юбилейной дате - 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания, передает «МИР 24».

Более 200 философов, историков и педагогов из Беларуси, России, Украины, Румынии, Германии приехали в Минск. Они обсуждают современное богословие, религиоведение, особенности перевода Библии на национальный язык, а также новые формы миссионерства: например, православный видеоблогинг. В свое время книгопечатание серьезно помогло в распространении религии. Сможет ли подобную роль исполнить интернет, об этом спорили участники форума.

«Сейчас такую же роль может сыграть «цифровая революция». Насколько те уроки того времени применимы к сегодняшним, и какие выводы мы можем сделать? И как использовать вот эту среду для проповеди слова божьего, для проповеди христианской культуры и христианских ценностей?», - задается вопросами председатель МОО «Христианский образовательный имени святых Мефодия и Кирилла» Святослав Рогальский.

В День славянской письменности и культуры церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия. В минском Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа прошла божественная литургия. После участники форума прошли крестным ходом на Замчище - историческое место столицы, где состоялся торжественный молебен.

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения продлятся четыре дня. Помимо конференций и семинаров, участники побывают в Полоцке - на родине первопечатника Франциска Скорины.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 200 философов, историков и педагогов из Беларуси, России, Украины, Румынии, Германии приехали в столицу Беларуси.

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