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Мирный форум: в Минске открылись Кирилло-Мефодиевские чтения
24.05.2017 18:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске открылись XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они посвящены юбилейной дате - 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания, передает «МИР 24».
Более 200 философов, историков и педагогов из Беларуси, России, Украины, Румынии, Германии приехали в Минск. Они обсуждают современное богословие, религиоведение, особенности перевода
«Сейчас такую же роль может сыграть «цифровая революция». Насколько те уроки того времени применимы к сегодняшним, и какие выводы мы можем сделать? И как использовать вот эту среду для проповеди слова божьего, для проповеди христианской культуры и христианских ценностей?», - задается вопросами председатель МОО «Христианский образовательный имени святых Мефодия и Кирилла» Святослав Рогальский.
В День славянской
Международные Кирилло-Мефодиевские чтения продлятся четыре дня. Помимо конференций и семинаров, участники побывают в Полоцке - на родине
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Более 200 философов, историков и педагогов из Беларуси, России, Украины, Румынии, Германии приехали в столицу Беларуси.
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