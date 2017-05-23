Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича назвали в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей правового конкурса на приз имени Владимира Спасовича назвали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения прошла в Доме Москвы. К номинантам и гостям обратился министр юстиции Олег Слижевский, напомнивший, что задача конкурса - популяризация правовых знаний. Министр отметил престижность приза имени Владимира Спасовича среди представителей белорусского юридического сообщества.

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич пожелал творческих успехов всем участникам. "Конкурс приобрел устойчивость. Сегодня ширится число номинаций, количество участников, и уровень работ становится выше, - сказал он. - Работы, представленные на конкурс, останутся в истории как наше с вами наследие".

Победители получили призы - статуэтку - в семи номинациях. В номинации "Суд" лучшей стала Елена Хотько - заместитель председателя Брестского областного суда. Редакционная коллегия журнала "Законность и правопорядок " получила награду в номинации "Прокуратура". Приз в "Исполнительном производстве" получила Марина Никитенко - корреспондент Солигорского телеканала. Ольга Савич, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, отмечена в номинации "Адвокатура". Лучшей в номинации "Нотариат" признана нотариус Минского городского нотариального округа Валентина Стрех. Доцент кафедры гражданского права БГУ Елена Лаевская и официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова получили призы в номинации "Наука и право". Главный специалист по информации и связи с общественностью управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич отмечен дипломом в номинации "Следствие".

По условиям конкурса материалы должны были освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси. Принимались работы в виде книг, брошюр, статей, телевизионных и радиопрограмм, новостных блоков, рекламных роликов. Персональный состав конкурсной комиссии утверждался Министерством юстиции. -0-