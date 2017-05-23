ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя зарплата за апрель в Минске превысила Br1,1 тыс.

24.05.2017 18:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Средняя зарплата за апрель в Минске превысила Br1,1 тыс.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата за апрель текущего года в Минске превысила Br1,1 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Минск традиционно лидирует в республике по средней зарплате. Этот показатель за апрель был в 1,4 раза выше среднереспубликанского. Так, номинальная начисленная средняя заработная плата работников столицы в апреле составила Br1 103,3. На второй позиции - Минская область (Вr782,8), на третьей - Гомельская область (Br698,2). Средний апрельский заработок в Гродненской области равнялся Вr660,7, в Брестской области - Вr658,6, в Могилевской области - Br651,9, в Витебской области - Br647,5.

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 1,5%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Минской и Гомельской областях (соответственно на 2,2% и 2%), а в Витебской области этот показатель наименьший (рост на 0,4%).

Реальная заработная плата за апрель нынешнего года в среднем по республике составила 102,9% к уровню апреля минувшего года.

Как уже сообщалось, начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2017 года составила Br776,7 (в марте - Br770,6), средняя заработная плата рабочих и служащих в апреле достигла Br777 (в марте она равнялась Br771,1).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск традиционно лидирует в республике по средней зарплате. Этот показатель за апрель был в 1,4 раза выше среднереспубликанского. Так, номинальная начисленная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Премию конкурса имени Спасовича вручили юристам в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика