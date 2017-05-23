ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Археологический музей под открытым небом создадут в Беловежской пуще

24.05.2017 18:19 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Археологический музей под открытым небом создадут в Беловежской пуще
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологический музей под открытым небом создадут в Беловежской пуще, сообщил генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время мы реализуем проект по созданию археологического музея под открытым небом. Строительство первой очереди планируется начать уже в этом году", - уточнил он.

По словам Александра Бурого, развитие туризма является приоритетным направлением деятельности национального парка, и самый важный туристический продукт - это первобытный лес. "Поэтому наши туристы - это люди определенного склада, которые любят природу и любят познавать ее. На этом мы и строим наш туризм, развивая в первую очередь познавательные, просветительские проекты", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по его мнению, туристический потенциал Беловежской пущи далеко не исчерпан. «Исходя из расчетов рекреационной нагрузки на экосистему Беловежской пущи, мы сегодня имеем возможность без каких-либо негативных последствий принять более 1 млн туристов в год», - отметил Александр Бурый.

По его словам, для увеличения потока туристов планируется создание новых туристических продуктов, строительство отелей, новых объектов. Основная инфраструктура расположена в южной части нацпарка, поэтому в настоящее время упор делается на развитие центральной и северной частей.

«Мы активно участвуем в различных международных проектах, привлекая иностранный капитал к реализации наших идей», - добавил Александр Бурый.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В настоящее время мы реализуем проект по созданию археологического музея под открытым небом. Строительство первой очереди планируется начать уже в этом году", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси 9-10 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика