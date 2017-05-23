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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологический музей под открытым небом создадут в Беловежской пуще, сообщил генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время мы реализуем проект по созданию археологического музея под открытым небом. Строительство первой очереди планируется начать уже в этом году", - уточнил он.

По словам Александра Бурого, развитие туризма является приоритетным направлением деятельности национального парка, и самый важный туристический продукт - это первобытный лес. "Поэтому наши туристы - это люди определенного склада, которые любят природу и любят познавать ее. На этом мы и строим наш туризм, развивая в первую очередь познавательные, просветительские проекты", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по его мнению, туристический потенциал Беловежской пущи далеко не исчерпан. «Исходя из расчетов рекреационной нагрузки на экосистему Беловежской пущи, мы сегодня имеем возможность без каких-либо негативных последствий принять более 1 млн туристов в год», - отметил Александр Бурый.

По его словам, для увеличения потока туристов планируется создание новых туристических продуктов, строительство отелей, новых объектов. Основная инфраструктура расположена в южной части нацпарка, поэтому в настоящее время упор делается на развитие центральной и северной частей.

«Мы активно участвуем в различных международных проектах, привлекая иностранный капитал к реализации наших идей», - добавил Александр Бурый.

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