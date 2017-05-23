Малашко презентовал в Женеве национальную систему здравоохранения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, выступая на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария), презентовал национальную систему здравоохранения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В своей речи министр, в частности, отметил, что государством обеспечено стабильное финансирование отрасли. В течение последних 10 лет оно составляет около 4% ВВП. Это является важнейшим условием для устойчивости системы и своевременного реагирования на постоянно возникающие вызовы. Население обеспечивается медпомощью за счет бюджетных средств на основе социальных стандартов.

За последние годы для укрепления системы здравоохранения в Беларуси проведена работа по совершенствованию законодательства, обновлению материально-технической базы. Развивалась первичная медпомощь с увеличением доли ее финансирования, улучшалась доступность специализированной медпомощи с наращиванием объемов высокотехнологичной медпомощи. В приоритете остается охрана здоровья матери и ребенка, экспорт медуслуг, профилактика неинфекционных заболеваний.

Благодаря этому улучшены основные медико-демографические показатели. Так, в республике стабильно низкий уровень младенческой смертности (в 2016 году - 3,2 на 1 тыс. живорожденных), смертности детей в возрасте до 5 лет (4,1 на 1 тыс. живорожденных), материнской смертности (1,7 на 100 тыс. живорожденных). В 2016 году коэффициент рождаемости составил 12,4 на 1 тыс. населения, коэффициент общей смертности - 12,6 на 1 тыс.

"Сегодня все мы солидарны в том, что формирование стратегии по сохранению и укреплению здоровья граждан должно идти через создание единой профилактической среды и поддержку здоровья на всех этапах жизни человека", - отметил Валерий Малашко. Эти принципы отражены в Минской декларации, принятой в октябре 2015 года на Европейской министерской конференции "Охват всех этапов жизни в контексте политики "Здоровье - 2020", и положены в основу госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит 22-31 мая. На ней рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые способствуют достижению Целей развития тысячелетия в области укрепления систем здравоохранения.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ.-0-