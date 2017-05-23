В ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию о роли профессионального перевода в сближении народов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН сегодня на пленарном заседании 71-й сессии в Нью-Йорке приняла инициированную Беларусью резолюцию "Роль профессионального перевода в сближении народов, укреплении мира и содействии взаимопониманию и развитию". Об этом сообщили БЕЛТА в Постоянном представительстве Беларуси при ООН.

Как пояснил во время заседания постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас, смысл и значение этой резолюции гораздо шире и глубже, чем просто отдать дань уважения известной профессии, тесно связанной с дипломатией и международной деятельностью.

"Во-первых, эта резолюция не об институтах, не о структурах. Эта резолюция прежде всего о людях. О невидимых тружениках и пока невоспетых героях лингвистического фронта борьбы за прозрачность общения, здравый смысл и взаимопонимание, - заявил он. - Во-вторых, эта резолюция о хрупком и загадочном явлении, которое краеугольным камнем лежит в основании национальной идентичности каждой из наших объединенных наций, каждого народа. О явлении, которое помогает понять, кто мы есть и какие мы. Эта резолюция о недооцененной роли языка в жизни человеческого общества".

По его словам, документ отражает общую веру в то, что каждый язык, как сплав общего и индивидуального, воплощает идею, что источник силы единого мира заключается в его многообразии и что для достижения единства страны должны неустанно уважать, охранять и беречь культурное и языковое многообразие мира.

"Хотя формально эта резолюция посвящена представителям большой лингвистической профессии, в известном смысле, она обо всех нас, собравшихся в ООН для поиска путей к более безопасному, устойчивому и справедливому миру. Высокий смысл перевода как ремесла и искусства - в наведении мостов между цивилизациями, культурами и мировоззрениями", - отметил дипломат.

Наиболее яркий символический элемент резолюции ООН - объявление 30 сентября Международным днем перевода.-0-