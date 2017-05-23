Министр обороны пригласил работников культуры поучаствовать в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил

Андрей Равков. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков пригласил работников культуры принять участие в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил. Об этом он заявил в ходе заседания Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил, возглавляемой народным артистом СССР и Беларуси, председателем Белорусского союза композиторов Игорем Лученком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Обращаясь к представителям творческой интеллигенции, министр обороны особо подчеркнул, что среди основных мер обеспечения военной безопасности страны - проведение государственной политики по укреплению в обществе чувства патриотизма и готовности к защите национальных интересов, воспитанию сознательного отношения граждан страны к ее вооруженной защите. Он также отметил большую роль комиссии, которая вносит весомый вклад в совершенствование патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан страны, воинов армии.

Министр обозначил направления дальнейшей совместной деятельности и пригласил всех принять активное участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства, который пройдет в следующем году и посвящен 100-летию Вооруженных Сил. В нем приоритет будет отдан произведениям о современной армии, вкладе современного поколения, как продолжателей героических традиций, в поддержание мира и безопасности на белорусской земле.

На заседании состоялось награждение членов Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом ВС. Участники мероприятия подвели итоги работы, проделанной с середины прошлого года по настоящее время, обсудили актуальные вопросы дальнейшего совершенствования совместной деятельности.

При активном участии членов комиссии действуют социокультурные проекты, в которых максимально реализуется творческий потенциал военнослужащих. Активно работает Драматический театр белорусской армии, который стал лауреатом нескольких престижных международных фестивалей, эффективно работает военно-художественная студия писателей. Признание общественности получил Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.-0-