ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны пригласил работников культуры поучаствовать в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил

24.05.2017 19:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Министр обороны пригласил работников культуры поучаствовать в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил
Андрей Равков. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков пригласил работников культуры принять участие в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил. Об этом он заявил в ходе заседания Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил, возглавляемой народным артистом СССР и Беларуси, председателем Белорусского союза композиторов Игорем Лученком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Обращаясь к представителям творческой интеллигенции, министр обороны особо подчеркнул, что среди основных мер обеспечения военной безопасности страны - проведение государственной политики по укреплению в обществе чувства патриотизма и готовности к защите национальных интересов, воспитанию сознательного отношения граждан страны к ее вооруженной защите. Он также отметил большую роль комиссии, которая вносит весомый вклад в совершенствование патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан страны, воинов армии.

Министр обозначил направления дальнейшей совместной деятельности и пригласил всех принять активное участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства, который пройдет в следующем году и посвящен 100-летию Вооруженных Сил. В нем приоритет будет отдан произведениям о современной армии, вкладе современного поколения, как продолжателей героических традиций, в поддержание мира и безопасности на белорусской земле.

На заседании состоялось награждение членов Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом ВС. Участники мероприятия подвели итоги работы, проделанной с середины прошлого года по настоящее время, обсудили актуальные вопросы дальнейшего совершенствования совместной деятельности.

При активном участии членов комиссии действуют социокультурные проекты, в которых максимально реализуется творческий потенциал военнослужащих. Активно работает Драматический театр белорусской армии, который стал лауреатом нескольких престижных международных фестивалей, эффективно работает военно-художественная студия писателей. Признание общественности получил Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обозначил направления дальнейшей совместной деятельности и пригласил всех принять активное участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича назвали в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика