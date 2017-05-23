|
Президент освободил Шапиро от руководства регионом в пользу хоккея
24.05.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского облисполкома в связи с переходом на новую должность, сообщили в среду в эфире телеканала СТВ.
Ранее Шапиро был назначен руководителем Федерации хоккея Беларуси вместо Игоря Рачковского, который ушел в отставку.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение о назначении Шапиро главой ФХРБ, отметив, что его руководящий опыт может быть полезен для развития отрасли в республике. При этом белорусский лидер добавил, что Шапиро с первых дней придется включиться в напряженную работу, вдобавок глава государства пообещал дать новому главе ФХРБ "в нагрузку" важное государственное поручение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре дня назад Шапиро был назначен председателем Федерации хоккея Беларуси вместо ушедшего в отставку Игоря Рачковского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии