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Президент освободил Шапиро от руководства регионом в пользу хоккея

24.05.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского облисполкома в связи с переходом на новую должность, сообщили в среду в эфире телеканала СТВ.

Ранее Шапиро был назначен руководителем Федерации хоккея Беларуси вместо Игоря Рачковского, который ушел в отставку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение о назначении Шапиро главой ФХРБ, отметив, что его руководящий опыт может быть полезен для развития отрасли в республике. При этом белорусский лидер добавил, что Шапиро с первых дней придется включиться в напряженную работу, вдобавок глава государства пообещал дать новому главе ФХРБ "в нагрузку" важное государственное поручение.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре дня назад Шапиро был назначен председателем Федерации хоккея Беларуси вместо ушедшего в отставку Игоря Рачковского.

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