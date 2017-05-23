Президент освободил Шапиро от руководства регионом в пользу хоккея

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского облисполкома в связи с переходом на новую должность, сообщили в среду в эфире телеканала СТВ.

Ранее Шапиро был назначен руководителем Федерации хоккея Беларуси вместо Игоря Рачковского, который ушел в отставку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение о назначении Шапиро главой ФХРБ, отметив, что его руководящий опыт может быть полезен для развития отрасли в республике. При этом белорусский лидер добавил, что Шапиро с первых дней придется включиться в напряженную работу, вдобавок глава государства пообещал дать новому главе ФХРБ "в нагрузку" важное государственное поручение.