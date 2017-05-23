Александр Радьков. Фото из архива

24 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" - один из самых влиятельных общественных институтов развития гражданского общества в стране. Об этом заявил сегодня в Гомеле руководитель объединения Александр Радьков на областной отчетно-выборной конференции "Белой Руси", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Радькова, данный тезис в полной мере подтверждает тот вклад в общественную жизнь, который вносит "Белая Русь". Сегодня она имеет широко разветвленную структуру, охватывающую все районы республики, и объединяет в своих рядах 170 тыс. человек. Практически ни одно общественно важное мероприятие не обходится без участия активистов объединения. Проводится активная работа по формированию у граждан заинтересованности в активном участии в жизни страны, воспитанию патриотизма, работают общественные приемные. "Наряду с профсоюзами объединение стало мощной общественной силой, способной вести реальную работу по развитию гражданского общества", - отметил он

Говоря о задачах на ближайшую перспективу, Александр Радьков особо отметил необходимость развития в структуре "Белой Руси" районного звена. "Нужно привнести туда новые веяния, которые вызвали бы у местных жителей интерес. Это касается культурной жизни, спорта, клубов по интересам, других форм досуга. Возможностей много, следует лишь их правильно использовать", - подчеркнул руководитель объединения.

Важным моментом в работе с районами является кадровый потенциал. Необходимо, чтобы здесь во главе организации стояли не просто авторитетные люди, а руководители определенных районных структур, имеющие перспективы роста, сказал глава республиканского общественного объединения.

На конференции прошли выборы председателя Гомельского областного объединения "Белая Русь". В ходе голосования единогласно была вновь избрана Галина Терещенко, которая возглавляла региональную структуру на протяжении четырех последних лет.-0-