24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожных пунктах пропуска "Брест" и "Олтуш" будет частично ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

В период с 25 мая по 10 июня один из каналов въезда в международный автодорожный пункт пропуска "Брест" будет временно перекрыт в связи с плановой установкой новой системы контроля управления доступом. Водителям, планирующим поездки в Польшу, рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска "Домачево" и "Песчатка".

Аналогичные работы будут проводиться с 29 мая по 26 июня в межгосударственном автодорожном пункте пропуска "Олтуш". Граждане, планирующие выехать в Украину в этот период, могут сделать это через пункты пропуска "Мокраны" и "Томашовка".-0-