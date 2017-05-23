В Молодечно устанавливают личность женщины, которая в магазине избила ребенка

Инцидент произошел в магазине «Родны Кут» по улице В. Гостинец. Молодечненская милиция устанавливает личность женщины, сообщает Край.бай .

Как рассказал старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД Александр Пушкаревич, женщина с мальчиком 3−4 лет пришла в магазин. Мальчик, вероятно, ее сын, несколько раз убегал от женщины по торговому залу, и той приходилось его ловить и возвращать назад.

— Наверное, такое поведение ребенка серьезно разозлило женщину, и та прямо в магазине избила его. Момент, как она вымещала свой гнев на мальчике, попал на камеры видеонаблюдения магазина, — пояснил старший участковый инспектор ИДН Александр Пушкаревич.

Молодечненский РОВД проводит по этому факту проверку и просит горожан помочь установить личность женщины. Видео предоставлено ИДН Молодечненского РОВД.

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