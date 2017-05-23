24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возмещение затрат дольщикам торгового центра "Импульс-2" должно осуществляться в судебном порядке, сообщил сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев на встрече с предпринимателями в администрации Советского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация непростая. Несмотря на то, что спор, возникший в связи с заключением гражданско-правовых договоров, лежит в плоскости отношений между субъектами хозяйствования, предложен механизм возврата средств гражданам, вложившим средства в проект. Для этого им необходимо обратиться в суд с иском к ООО "Фарт-плюс". Предусмотрено, что физические и юридические лица будут освобождены от уплаты государственной пошлины по таким искам. Также будет осуществляться целевое направление денежных средств гражданам по судебным решениям без учета финансовых обязательств ОАО "МПОВТ" и ООО "Фарт-плюс". Помощь в составлении исковых заявлений готовы при необходимости оказать представители Республиканской коллегии адвокатов. Кроме того, варианты оказания поддержки прорабатываются и новым инвестором", - отметил Андрей Гаев.

Инвестиционный договор, предусматривающий реконструкцию капитального строения в районе площади Я.Коласа, со строительством переходной галереи, заключен между ООО "Фарт-плюс" и ОАО "МПОВТ" 26 декабря 2005 года. К концу 2013 года объект находился в высокой степени готовности, но возникшие разногласия между организациями, строительные недоработки не позволили ввести его в эксплуатацию. Инвестор по предварительным договорам купли-продажи площадей в переходной галерее, которая по окончании строительных работ должна была перейти в его собственность, привлек средства около 180 субъектов. Кроме того, часть площадей передана в залог одному из банков.

Урегулировать спорные вопросы сторонам не удалось, в результате чего инвестиционный договор был расторгнут в судебном порядке в связи с неисполнением обязательств ООО "Фарт-плюс". Для вовлечения объекта в хозяйственный оборот осуществлялся поиск потенциального инвестора. В октябре 2016 года предложение о его приобретении поступило от ЧТУП "Магнат Трейд". Принято решение о продаже здания по рыночной стоимости с перечислением вырученных средств в республиканский бюджет для последующего их направления на возмещение средств, вложенных физическими и юридическими лицами в реконструкцию.

Отдельные граждане уже подавали в суд иски о признании предварительных договоров купли-продажи ничтожными в связи с тем, что они не были зарегистрированы в территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Однако судом предварительные договоры признаны соответствующими законодательству.

Механизм возврата денежных средств предполагает освобождение от госпошлины по судебным искам ООО "Фарт-плюс" к ОАО "МПОВТ" и планирование расходов республиканского бюджета на возмещение затрат. ООО "Фарт-плюс" также необходимо обратиться в суд с исковым требованием к ОАО "МПОВТ" о возврате инвестиций, вложенных в объект. В случае, если компания не будет принимать такие меры, то кредиторы общества вправе подать заявление о возбуждении дела о банкротстве. При наличии судебных решений по иску Министерство финансов выделит ОАО "МПОВТ" из республиканского бюджета денежные средства для последующего перечисления их ООО "Фарт-плюс", который затем рассчитается с кредиторами.

В сегодняшней встрече принимали участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, помощник Президента - главный инспектор по Минску Владимир Карпяк, представители министерств финансов, промышленности, ОАО "МПОВТ", ЧТУП "Магнат Трейд", Республиканской коллегии адвокатов. Граждане также озвучили свое видение сложившейся ситуации. -0-