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"Беларусьфильм" планирует усилить взаимодействие с академией искусств в подготовке кадров

24.05.2017 21:23 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" планирует усилить взаимодействие с Белорусской государственной академией искусств в подготовке кадров для кинематографа. Об этом на пресс-конференции, посвященной получению фильмом "Сладкое прощание Веры" приза "Реми" Хьюстонского фестиваля (США), заявил начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас собран ряд специалистов, которые вырабатывают новую парадигму белорусского кино. Мы делаем ставку на усиление драматургии и актерской игры. Это затрагивает сферу обучения. Наша студия плотно работает с академией искусств и планирует сделать сотрудничество еще более эффективным. Чтобы поднять уровень кино, нужно возродить попутные сферы", - сказал Юрий Игруша.

Он отметил, что "Беларусьфильм" пытается восстанавить былую славу отечественного кино. "Белорусские и западные зрители воспринимают картину по-разному. Мы будем стараться, чтобы на наши фильмы обратили внимание, потому что кино делается именно для зрителя", - подчеркнул Юрий Игруша.

Режиссер фильма "Сладкое прощание Веры" Александра Бутор заметила, что зрители ждут белорусские картины, и их надо показывать в кинотеатрах. Она рассказала, что на премьеру картины два года назад собрался полный зал кинотеатра "Победа", а перед началом к режиссеру подходили зрители из многих белорусских городов, которые специально приехали в Минске и просили пропустить их в зал, поскольку в кассе билетов уже не было.

После показа картины в США режиссеру писали, что картину приняли хорошо, американскому зрителю фильм понравился. "Это значит, что мы сделали качественную мелодраму. У меня было предчувствие, что кино "европейское", оно не привязано к месту, история могла произойти в любом уголке мира", - сказала Александра Бутор.

"Беларусьфильм" принял решение отправить картину на фестиваль, поскольку она рассказывает о простых человеческих отношениях. "Как бы далеко ни ушли технологии, но чувства ценятся до сих пор. Так было, есть и будет всегда. Думаю, что в этом и есть ценность фильма, поэтому он и был замечен в Америке", - добавил Юрий Игруша. Сейчас ведутся переговоры о показе фильма на больших экранах в регионах Беларуси и других странах.

Фильм "Сладкое прощание Веры" вышел на экраны в 2015 году. Съемочный процесс длился 40 дней, а бюджет картины составил рекордно малые $350 тыс. Несколько недель назад картина получила приз "Реми" 50-го Хьюстонского фестиваля (США) в номинации "Романтические игровые художественные фильмы". В конкурсной программе фестиваля участвовали 194 фильма из 43 стран. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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