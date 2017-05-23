24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 мая пройдет массовый благотворительный забег, во время которого каждый желающий сможет помочь детям с проблемами сердца и сосудов, сообщает БЕЛТА.

Вокруг "Минск-Арены" пробегут сотни человек - известные спортсмены, министры, медики, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Пробежать планируют первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр здравоохранения Валерий Малашко, первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич и зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич. Компанию им составят специалисты РНПЦ "Детской хирургии", которые проводят сложнейшие операции на детском сердцем. Забег открыт для всех желающих, причем предварительная регистрация не нужна.

Старт благотворительного забега в 12.00. Для участников разработан закольцованный "сердечный" маршрут. Протяженность круга составит 1,1 км, а их количество каждый сможет выбрать самостоятельно: кто-то осилит 10 "сердец", а кому-то будет достаточно одного. Маршрут будет прорисован в виде цветного сердца.

Участвуя в забеге, можно оказать помощь детям с заболеваниями сердца и сосудов. Для этого необходимо взять с собой смартфон, зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения и выложить в социальные сети в виде скриншота с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Все километры, которые пробегут участники, velcom переведет в деньги из расчета Br4 за 1 км. Те, кто планирует бегать без смартфона, также смогут внести свой вклад - для этого нужно обратиться к организаторам перед стартом. Средства будут направлены в РНПЦ "Детской хирургии". Все бегуны получат памятные медали.

Для участников пройдет концерт - вживую споют Uzari и группа "Минское море".

Как отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов, массовый забег в форме сердца впервые проводится в Минске. Минчане и гости столицы могут не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и сделать доброе дело. "Мы надеемся, что это станет для них важным, запоминающимся событием", - сказал он.

В благотворительной инициативе "Забег тысячи сердец", которая пройдет с 27 по 28 мая, можно принять участие в любой точке мира. Каждый белорус, кто пробежит со смартфоном и зафиксирует свой результат, заработает в помощь детям Br2 за 1 км. Те, кто смогут пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше - по Br4 с километра.

"Забег тысячи сердец" проводит компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Инициатива направлена на помощь детям, популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.-0-