Контактная группа по Украине призвала уважать человеческую жизнь

За год в результате конфликта на востоке Украины число погибших среди мирных жителей выросло более чем в два раза. Такие данные озвучил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания трехсторонней контактной группы, передает «МИР 24».

Встреча по традиции проходила в Минске. По данным организации, в зоне конфликта по-прежнему используется тяжелое вооружение. И это одна из главных причин роста числа жертв среди мирного населения. Также в ОБСЕ отметили режим прекращения огня в большинстве случаев нарушается в районе трех населенных пунктов - Авдеевке, Ясиноватой и Мариуполе.

«Призываю всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать свои обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения», - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.