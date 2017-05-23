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Контактная группа по Украине призвала уважать человеческую жизнь

24.05.2017 22:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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За год в результате конфликта на востоке Украины число погибших среди мирных жителей выросло более чем в два раза. Такие данные озвучил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания трехсторонней контактной группы, передает «МИР 24».

Встреча по традиции проходила в Минске. По данным организации, в зоне конфликта по-прежнему используется тяжелое вооружение. И это одна из главных причин роста числа жертв среди мирного населения. Также в ОБСЕ отметили режим прекращения огня в большинстве случаев нарушается в районе трех населенных пунктов - Авдеевке, Ясиноватой и Мариуполе.

«Призываю всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать свои обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения», - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Помимо безопасности в зоне конфликта, участники встречи обсуждали подготовку предстоящего обмена пленными. Следующее заседание контактной группы состоится 7 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным ОБСЕ, число погибших среди мирных жителей в зоне конфликта на Украине за год увеличилось на 120%.

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