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«Накрыть» мишень за три минуты

24.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно завершился учебный сбор с гранатометчиками 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. На протяжении нескольких дней личный состав гранатометных отделений, а также командиры гранатометных взводов 11 омбр оттачивали ратное мастерство на полигоне Чепелево в порядке подготовки к боевому применению и обслуживанию оружия, в практическом выполнении стрельб из АГС‑17.

Сбор начался с теоретических занятий, в ходе которых гвардейцы изучали материальную часть, особенности боевой учебы гранатометных подразделений, закрепили свои познания в требованиях безопасности при обращении с оружием. Еще раз офицеры проверили знания бойцов в выверке прицела и порядке подготовки АГС‑17 к стрельбе, решении огневых задач.

Самым же интересным для срочников стал второй день сбора — практическое выполнение стрельб из гранатомета.

На оценку «отлично» бойцам за три минуты после получения задачи предстояло поразить мишень на расстоянии от 500 до 1.200 метров. При этом все гранаты должны были лечь не дальше семи метров от мишени. Именно таков радиус их сплошного поражения.

— Подобные сборы — прекрасная возможность для гвардейцев‑срочников приобрести и отшлифовать практические навыки в стрельбе из АГС‑17, — рассказал начальник отделения боевой подготовки службы в резерве 11 омбр гвардии подполковник Александр Колбаско. — Это важный этап в становлении солдат, которые обучаются по военно-учетным специальностям. Причем военнослужащие, для которых стрельба из гранатомета стала привычным ратным делом, бьют практически без промаха.


Гвардии подполковник Александр Колбаско

 
 
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