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Гранатомётчики: мощь их оружия

24.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно на базе 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством заместителя командира соединения гвардии полковника Дмитрия Битного прошел учебный сбор с расчетами АГС‑17. В первый день мероприятия состоялись теоретические занятия, на которых личный состав изучил устройство вверенного вооружения и боеприпасов к нему. Ну а второй день был посвящен практическим мероприятиям. Гранатометчики выполняли упражнение учебных стрельб.

А на завершающем этапе сбора состоялась стрельба в составе взвода. Занятие проходило на фоне розыгрыша созданной тактической обстановки. И весьма кстати оказалось то, что на соседнем участке войскового стрельбища в ходе планового учебного сбора упражнялись снайперы механизированного батальона.

— Первый гранатомет к стрельбе готов, — раздался через некоторое время доклад наводчика, ему эхом вторили уже соседние расчеты. Затем командиры отделений доложили взводному о готовности к бою.

Уверенно руководил подчиненными расчетами в ходе этого итогового занятия командир отделения гвардии сержант Валерий Козуля. Целеустремленный, ответственный, за время срочной службы он прошел достойный путь от номера расчета и старшего наводчика до командира отделения.

В беседе Валерий пояснил:

— Вначале было тяжело, но постепенно в ходе занятий по боевой подготовке я сумел освоить гранатомет, сейчас помогаю в учебе подчиненным. Это оружие нравится своей силой и мощью.

Среди военнослужащих, которые удостоились похвалы старших начальников по итогам занятия, — гвардии ефрейтор Евгений Воробей. Еще один старший наводчик, умело действовавший при вверенном вооружении в ходе боевой стрельбы, — гвардии ефрейтор Павел Швайковский.

Товарищ Павла гвардии рядовой Максим Малышко, уроженец райцентра Сморгонь Гродненской области, рассказал:

— Стрелял я уже не впервые. Аналогичный сбор у нас был в январе, также с нами проводилось много плановых практических занятий по боевой подготовке. Так что на стрельбище чувствовал себя уверенно.

…Ну а гвардии ефрейтор Павел Швайковский быстро и точно навел на цель свой АГС‑17. Он внес весомый вклад в отличную оценку взвода, за что удостоился похвалы руководителя стрельбы.

Подполковник Александр Севенко,  «Ваяр»

 
 
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