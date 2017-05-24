ДОСААФ на армейской волне

В середине мая в Борисовской объединенной организационной структуре (ООС) ДОСААФ призывники успешно сдали экзамены по специальности «радиотелеграфист». Семь человек получили соответствующие свидетельства и в ближайшее время будут призваны на срочную военную службу в подразделения связи Вооруженных Сил Республики Беларусь.





Экзамен принимали военнослужащие 60‑го отдельного полка связи: начальник радиоцентра полевого узла связи капитан Андрей Дегтяронок и старший радиотелеграфист радиостанции Р‑161А2М ефрейтор контрактной службы Анна Жердецкая. В состав экзаменационной комиссии также вошли представители Борисовской (ООС) ДОСААФ Александр Миронов и Николай Савинич (председатель комиссии).

Интересно, что ефрейтор контрактной службы Анна Жердецкая является воспитанником секции по спортивной радиотелеграфии, которая действует при Борисовской (ООС) ДОСААФ. Анна Геннадьевна с пятого класса занималась этой увлекательной дисциплиной радиоспорта под руководством тренера Салавата Арасланова, стала перворазрядницей. В последующем спорт определил ее дальнейшую профессию и привел в армию.





Экзаменуемым предстояло выполнить следующие задачи: прием на слух, передача данных датчиком Р‑010, настройка войсковой радиоаппаратуры связи.

Лучшие знания и навыки показали во время экзаменов Александр Пилипович, Алексей Зарипов, Александр Мытник и Станислав Абрамович. Все выпускники будут проходить службу в частях связи.





Учитывая, что подготовка призывников по военно-учетным специальностям осуществляется на добровольной основе, в Борисовской и других учебных организациях ­ДОСААФ проводятся встречи и беседы с родителями призывников, организуется действенная индивидуальная работа с учащимися, принимаются все меры по обеспечению посещаемости занятий призывниками. Подбирается гибкий график для учащихся, которые не могут посещать занятия в рабочее время. Все это в комплексе дает положительный эффект.





В то же время стоит признать, что завлечь молодых людей на курсы радиотелеграфистов порой непросто. Сегодня многие призывники стали практичными и хотят до армии получить специальность, которая после службы пригодится им в мирной жизни. К сожалению, в случае с радиотелеграфистами мотивация не самая выигрышная. Представители ДОСААФ объясняют призывникам, что связисты входят в число элитных воинских специальностей. Это подчеркнул и заместитель председателя Борисовской ООС ­ДОСААФ подполковник запаса Александр Миронов, выступая перед призывниками после сдачи ими экзамена.





Александр Николаевич отметил, что сегодня условия службы военных связистов более комфортные, чем у военнослужащих многих других военно-учетных специальностей. В то же время связисты постоянно чувствуют пульс армии, их служба очень ответственна. Ведь войска связи Вооруженных Сил — один из немногих родов специальных войск, который и в мирное время выполняет реальные задачи. Эти войска предназначены для развертывания, эксплуатации системы связи и обеспечения управления войсками. Они постоянно находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.





В армии вчерашним выпускникам учебных организаций ДОСААФ предстоит участвовать в различного рода тренировках по связи, в контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке, самостоятельно вести радиосеансы. Причем как на стационарной учебно-методической базе, так и в полевых условиях.

За последние годы на вооружение белорусской армии приняты десятки образцов средств и комплексов связи. Отечественные предприятия постоянно проводят опытно-конструкторские работы по модернизации существующих и разработке новых, перспективных средств и комплексов связи. Поэтому руководство ДОСААФ понимает, что готовить молодых людей к службе в войсках связи — дело ответственное.





Для повышения качества допризывной подготовки учащихся в соединениях и воинских частях во взаимодействии с военными комиссариатами проводятся мероприятия по организации военно-патриотического воспитания и допризывная подготовка юношей. Сейчас действует значительное количество классов военно-патриотической направленности, закрепленных за соединениями и воинскими частями связи. Проводятся дни открытых дверей, дни призывника, организуются встречи ветеранов и военнослужащих с учащимися, в летнее время — военно-патриотические лагеря на базе воинских частей связи.

Некоторые офицеры-связисты считают, что если солдата в армии начинать учить с нуля, то профессионалом в области радиотелеграфии он станет не менее чем через год. Ведь мало вооружить человека специальными знаниями. Необходимо привить ему навыки работы на ключе, добиться высоких показателей при передаче и приеме данных. В то же время выпускники курсов радиотелеграфистов организаций ДОСААФ в армейских коллективах быстро осваиваются и начинают уверенно работать на аппаратуре связи.

К слову, с 2010 года, помимо подготовки радиотелеграфистов для войск, ДОСААФ начал обучение специалистов по ремонту средств связи. На них в армии также большой спрос.

Руководители учебных организаций ДОСААФ общаются с командованием воинских коллективов, где служат их выпускники. Поступающие многочисленные положительные отзывы из воинских частей о высоком качестве подготовки молодых людей говорят о том, что оборонное общество шагает в ногу со временем. Также Борисовская ООС ДОСААФ и другие учебные организации практикуют встречи бывших выпускников — нынешних военнослужащих войск связи — с пока еще обучающимися на курсах радиотелеграфистов ребятами. Это общение помогает призывникам из первых уст узнать о всех тонкостях службы, задать любые интересующие вопросы.

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора