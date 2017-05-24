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«Наше дело – служить людям»

24.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Николай Пирогов в свое время писал: «Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан». Данное высказывание великого русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии, особенно актуально для медицины. Ведь искусство исцеления не может существовать без науки и без мастерства каждого врача. Даже когда в медицину внедрят самое современное оборудование, то без мудрых голов, золотых рук и каждодневной практики, оттачивающей разум и ловкость рук эскулапов, никак не обойтись.


Василий Богдан получает диплом за лучшую докторскую диссертацию
по медицине

 
 
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Николай Пирогов в свое время писал: «Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый...

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