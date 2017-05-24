Николай Пирогов в свое время писал: «Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан». Данное высказывание великого русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии, особенно актуально для медицины. Ведь искусство исцеления не может существовать без науки и без мастерства каждого врача. Даже когда в медицину внедрят самое современное оборудование, то без мудрых голов, золотых рук и каждодневной практики, оттачивающей разум и ловкость рук эскулапов, никак не обойтись.