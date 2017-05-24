Шапиро и хоккей: поднимет ли губернатор главный в Беларуси вид спорта

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Эксперты полагают, что ситуация в белорусском хоккее стала настолько проблемной, что руководству страны пришлось одного из самых успешных и опытных губернаторов направить поднимать эту сферу.

В среду стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Шапиро от должности главы Миноблисполкома . Ранее он был назначен руководителем Федерации хоккея Беларуси вместо Игоря Рачковского, который ушел в отставку, заявив, что не достиг задач, которые стояли перед ним как председателем.

"Если встал вопрос о том, чтобы одного из самых опытных управленцев — Семена Шапиро — освободить от должности губернатора столичной области и направить поднимать отечественный хоккей, то ситуация в этом виде спорта дошла до критической", — данное мнение Sputnik выразил эксперт, комментируя решение главы государства освободить Шапиро от должности губернатора Минской области.

По его словам, в истории современной Беларуси, пожалуй, не было аналогичного примера, когда главу области "отправляют руководить спортом на пике его управленческой карьеры".

"Были случаи, когда управленцев или других представителей белорусского истеблишмента отправляли на спорт после каких-то провинностей. Но ситуация с Шапиро совершенно другая — его отправили спасать белорусский хоккей", — отметил эксперт.

Что в нагрузку?

Эксперт уверен, что Шапиро будет назначен еще на какую-нибудь должность. По его мнению, скорее всего, это будет предприятие. "Необязательно, что это будет отстающее предприятие. Скорее всего, успешное. Не исключено, что в перспективе это предприятие будет осуществлять спонсорскую помощь хоккеистам, а те, в свою очередь, продвигать бренд", — сказал он.



© Sputnik / Констанция Ждановская Рачковский все-таки ушел с поста председателя ФХБ

Генералы не справились?

До Шапиро федерацией хоккея руководили министры с генеральскими погонами: глава МВД Владимир Наумов, после него — экс-председатель Государственного пограничного комитета Александр Рачковский. Среди самых значительных заслуг Наумова на посту главы БФХ эксперты называют то, что он "смог привести в Минске Чемпионат мира по хоккею". О Рачковском высказывания экспертов более сдержанные. При этом они отмечают, что "отставки как одного генерала, так и второго с поста главы БФХ были достаточно громкими".

Семен Шапиро — доктор экономических наук, профессор. Родился в 1961 году в деревне Речень Любанского района Минской области, окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева. Шапиро является членом Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого созыва и входит в состав Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.