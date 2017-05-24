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Картина дня: сотрудничество с Uber, больше математики в школах, центр зуброведения и снова "Тает лед"

25.05.2017 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: сотрудничество с Uber, больше математики в школах, центр зуброведения и снова "Тает лед"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 мая

В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси". Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. На реализацию проекта понадобится около $300-350 млн. Также Владимир Семашко сообщил, что переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы. Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта.

До 2030 года в развитие машиностроительного комплекса в Беларуси планируется вложить Br17,5 млрд, сообщил министр промышленности Виталий Вовк во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси".

Беларусь ведет переговоры о создании венчурных фондов с Израилем и США, сообщил председатель Государственного комитета на науке и технологиям Александр Шумилин на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси".

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и генеральный директор Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьер-Димитри Гор-Коти подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевые направления - открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке высоких технологий, а также совместная работа в сфере беспилотного транспорта.

Правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с руководством компании Uber.

Эксперты ЕАБР улучшили прогноз по динамике экономического роста для Беларуси. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов будущих шахт, сообщили в ИООО "Славкалий".

Выпускные вечера пройдут в школах Минска 10 июня с 20.00, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. Для школьников выпустят 41 новый учебник к началу следующего учебного года, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Светлана Уклейко на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года. В школах сократят количество часов химии и добавят математики, сообщила Светлана Уклейко.

Осанка нарушена у 9% школьников, зрение - у 13%, сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

Свыше 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ, сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич. Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня, сообщила Марина Юркевич.

Министерство образования организует с 1 июня по 18 августа горячую линию по вопросам вступительной кампании.

"Беларуская думка" сплачивает лучшие силы политологов, деятелей науки, культуры. Такое мнение высказала министр информации Беларуси Лилия Ананич на торжестве по случаю 95-летия общественно-политического и научно-популярного журнала "Беларуская думка".

Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус. Три человека задержаны на юге Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе "Манчестер-арена". Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Научно-селекционный центр зуброведения появится на базе Беловежской пущи, сообщил генеральный директор Национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Александр Бурый также рассказал, что в Беловежской пуще приобретает популярность велосипедный туризм. Современная инфраструктура парка включает 25 маршрутов общей протяженностью 430 км.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Слет юных спасателей-пожарных Брестской области.

Редкий для Беларуси орел-могильник обнаружен под Могилевом, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 25-26 мая посетит с рабочим визитом Республику Татарстан Российской Федерации.

Номинанты на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут определены на заседании экспертного совета 25 мая в Минске. В 13.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам заседания Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в Республике Беларусь Чемпионата Европы по классическим шахматам и первого Чемпионата мира по быстрым шахматам среди детей" (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь). Начало в 15.00.

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В 19.00 в "Минск-Арене" (пр-т Победителей, 111) пройдет X большой благотворительный концерт "Прикосновение к жизни", посвященный Международному дню защиты детей".

День открытых дверей Большого театра Беларуси. Счастливчики, которые запишутся на экскурсии в закулисную часть театра, смогут посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах. Во время этой экскурсии зрители увидят, где и как хранятся 40 000 костюмов, как накладывается театральный грим, а также встретятся с артистами в неформальной обстановке - на репетиции спектакля.

В Белгосцирке состоится пресс-конференция про первый цирковой фестиваль. Начало в 14.30.

Состоится заседание областного оргкомитета по проведению праздника "Купалье" в Александрии (Шкловский район).

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Знаменательные даты 26 мая

105 лет назад родился Веремейчик Константин Михайлович, актер, заслуженный артист Беларуси (1966). Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, Государственном русском драматическом театре Беларуси, Белорусском театре юного зрителя в Минске. Умер в 1990 г.

195 лет назад родился Эдмон де Гонкур, французский писатель. Автор (вместе с братом Жюлем) романов "Сестра Филомена", "Маннет Соломон", "Жермин Ласерте" и др. Умер в 1896 г.

110 лет назад родился Джон Уэйн, американский киноактер. Сыграл более 200 ролей, среди которых наибольший успех принесли роли сильных личностей - героев приключенческих фильмов и вестернов ("Дилижанс", "Долгий путь домой", "Форт Апачи"). Исполнитель главных ролей и режиссер фильмов "Аламо" и "Зеленые береты". Умер в 1979 г.

90 лет назад родился Довлатян Фрунзе Вагинакович, армянский кинорежиссер и актер, народный артист СССР. Снимался в фильмах "О чем шумит река", "Давид-бек", "Анаит". Поставил фильмы "Карьера Димы Горина", "Хроника ереванских дней", "Живите долго" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1997 г.

70 лет назад родился Александр Ильич Павловский, советский и украинский режиссер. Постановщик фильмов "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Зефир в шоколаде" и др.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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ВЧЕРАКартина дня. 24 маяВ развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время...

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