ВЧЕРА

Картина дня. 24 мая

В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн , сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси". Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси , сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. На реализацию проекта понадобится около $300-350 млн. Также Владимир Семашко сообщил, что переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы . Беларусь и Россия до конца года должны предложить друг другу по три интеграционных проекта .

До 2030 года в развитие машиностроительного комплекса в Беларуси планируется вложить Br17,5 млрд , сообщил министр промышленности Виталий Вовк во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси".

Беларусь ведет переговоры о создании венчурных фондов с Израилем и США , сообщил председатель Государственного комитета на науке и технологиям Александр Шумилин на полях пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси".

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и генеральный директор Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьер-Димитри Гор-Коти подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевые направления - открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке высоких технологий, а также совместная работа в сфере беспилотного транспорта.

Правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с руководством компании Uber.

Эксперты ЕАБР улучшили прогноз по динамике экономического роста для Беларуси . Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Строительную площадку Нежинского ГОК готовят к бурению стволов будущих шахт , сообщили в ИООО "Славкалий".

Выпускные вечера пройдут в школах Минска 10 июня с 20.00, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. Для школьников выпустят 41 новый учебник к началу следующего учебного года , сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Светлана Уклейко на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года. В школах сократят количество часов химии и добавят математики, сообщила Светлана Уклейко .

Осанка нарушена у 9% школьников, зрение - у 13% , сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

Свыше 22 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ , сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич. Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня , сообщила Марина Юркевич.

Министерство образования организует с 1 июня по 18 августа горячую линию по вопросам вступительной кампании.

"Беларуская думка" сплачивает лучшие силы политологов, деятелей науки, культуры . Такое мнение высказала министр информации Беларуси Лилия Ананич на торжестве по случаю 95-летия общественно-политического и научно-популярного журнала "Беларуская думка".

Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии . Об этом сообщил глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус. Три человека задержаны на юге Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе "Манчестер-арена" . Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Научно-селекционный центр зуброведения появится на базе Беловежской пущи, сообщил генеральный директор Национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Александр Бурый также рассказал, что в Беловежской пуще приобретает популярность велосипедный туризм . Современная инфраструктура парка включает 25 маршрутов общей протяженностью 430 км.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Слет юных спасателей-пожарных Брестской области .

Редкий для Беларуси орел-могильник обнаружен под Могилевом , сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Сотрудники МТЗ решили снять свою версию популярной композиции "Тает лед" группы "Грибы".

Виктория Азаренко проведет свой первый официальный матч после перерыва , связанного с рождением ребенка, на турнире в Испании Mallorca Open.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 мая

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 25-26 мая посетит с рабочим визитом Республику Татарстан Российской Федерации.

Номинанты на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут определены на заседании экспертного совета 25 мая в Минске. В 13.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам заседания Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню защиты детей (01.06). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в Республике Беларусь Чемпионата Европы по классическим шахматам и первого Чемпионата мира по быстрым шахматам среди детей" (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь). Начало в 15.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Открой Беларусь с VETLIVA: презентация сервиса онлайн-бронирования туристических услуг Беларуси". Начало в 12.30.

Уникальные документы впервые представят на выставке "Алмазы белорусской литературы" , приуроченной к 135-летию со дня рождения народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа, в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция выставки, которая откроется 25 мая, познакомит посетителей с литературным наследием народных поэтов.

В 19.00 в "Минск-Арене" (пр-т Победителей, 111) пройдет X большой благотворительный концерт "Прикосновение к жизни", посвященный Международному дню защиты детей".

День открытых дверей Большого театра Беларуси. Счастливчики, которые запишутся на экскурсии в закулисную часть театра, смогут посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах. Во время этой экскурсии зрители увидят, где и как хранятся 40 000 костюмов, как накладывается театральный грим, а также встретятся с артистами в неформальной обстановке - на репетиции спектакля.

В Белгосцирке состоится пресс-конференция про первый цирковой фестиваль. Начало в 14.30.

Состоится заседание областного оргкомитета по проведению праздника "Купалье" в Александрии (Шкловский район).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 мая

105 лет назад родился Веремейчик Константин Михайлович, актер, заслуженный артист Беларуси (1966). Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, Государственном русском драматическом театре Беларуси, Белорусском театре юного зрителя в Минске. Умер в 1990 г.

195 лет назад родился Эдмон де Гонкур, французский писатель. Автор (вместе с братом Жюлем) романов "Сестра Филомена", "Маннет Соломон", "Жермин Ласерте" и др. Умер в 1896 г.

110 лет назад родился Джон Уэйн, американский киноактер. Сыграл более 200 ролей, среди которых наибольший успех принесли роли сильных личностей - героев приключенческих фильмов и вестернов ("Дилижанс", "Долгий путь домой", "Форт Апачи"). Исполнитель главных ролей и режиссер фильмов "Аламо" и "Зеленые береты". Умер в 1979 г.

90 лет назад родился Довлатян Фрунзе Вагинакович, армянский кинорежиссер и актер, народный артист СССР. Снимался в фильмах "О чем шумит река", "Давид-бек", "Анаит". Поставил фильмы "Карьера Димы Горина", "Хроника ереванских дней", "Живите долго" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1997 г.

70 лет назад родился Александр Ильич Павловский, советский и украинский режиссер. Постановщик фильмов "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Зефир в шоколаде" и др.

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