В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню защиты детей (01.06). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в Республике Беларусь Чемпионата Европы по классическим шахматам и первого Чемпионата мира по быстрым шахматам среди детей" (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь). Начало в 15.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Открой Беларусь с VETLIVA: презентация сервиса онлайн-бронирования туристических услуг Беларуси". Начало в 12.30.
В 19.00 в "Минск-Арене" (пр-т Победителей, 111) пройдет X большой благотворительный концерт "Прикосновение к жизни", посвященный Международному дню защиты детей".
День открытых дверей Большого театра Беларуси. Счастливчики, которые запишутся на экскурсии в закулисную часть театра, смогут посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах. Во время этой экскурсии зрители увидят, где и как хранятся 40 000 костюмов, как накладывается театральный грим, а также встретятся с артистами в неформальной обстановке - на репетиции спектакля.
В Белгосцирке состоится пресс-конференция про первый цирковой фестиваль. Начало в 14.30.
Состоится заседание областного оргкомитета по проведению праздника "Купалье" в Александрии (Шкловский район).
ЗАВТРА
Знаменательные даты 26 мая
105 лет назад родился Веремейчик Константин Михайлович, актер, заслуженный артист Беларуси (1966). Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, Государственном русском драматическом театре Беларуси, Белорусском театре юного зрителя в Минске. Умер в 1990 г.
195 лет назад родился Эдмон де Гонкур, французский писатель. Автор (вместе с братом Жюлем) романов "Сестра Филомена", "Маннет Соломон", "Жермин Ласерте" и др. Умер в 1896 г.
110 лет назад родился Джон Уэйн, американский киноактер. Сыграл более 200 ролей, среди которых наибольший успех принесли роли сильных личностей - героев приключенческих фильмов и вестернов ("Дилижанс", "Долгий путь домой", "Форт Апачи"). Исполнитель главных ролей и режиссер фильмов "Аламо" и "Зеленые береты". Умер в 1979 г.
90 лет назад родился Довлатян Фрунзе Вагинакович, армянский кинорежиссер и актер, народный артист СССР. Снимался в фильмах "О чем шумит река", "Давид-бек", "Анаит". Поставил фильмы "Карьера Димы Горина", "Хроника ереванских дней", "Живите долго" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1997 г.
70 лет назад родился Александр Ильич Павловский, советский и украинский режиссер. Постановщик фильмов "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Зефир в шоколаде" и др.
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