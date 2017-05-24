Православные и католики сегодня празднуют Вознесение Господне

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные и католики сегодня отмечают один из великих праздников - Вознесение Господне.

Вознесение Господне всегда приходится на четверг, сороковой день после Пасхи. Считается, что древний праздник Вознесения Господня был установлен еще в апостольские времена. Он связан с евангельскими событиями, последовавшими за Воскресением Христа. Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и апостолы вместе с Пресвятой Девой Марией возвратились из Галилеи в Иерусалим. В это время Сын Божий явился своим ученикам и вывел их из города на гору Елеонскую. Там Спаситель благословил апостолов и провозгласил, что на них ниспослан Дух Святой и отныне они будут проповедовать христианство повсюду. После этого Господь вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло Христа от учеников, явились два ангела, сказав, что настанет Второе Пришествие Господа, а вслед за ним - вечная жизнь.

Вознесение Христа открыло праведным душам путь в рай: до этого людям было отказано в небесной благодати за их грехи. Этот великий праздник дает верующим надежду на то, что путем самоотречения и очищения они смогут приблизиться к Богу.

Соединившись со своим Небесным Отцом, Христос не покинул землю. По убеждению христиан, Иисус незримо находится вблизи каждого человека. Кроме того, Церковь верит в мистическое присутствие Христа в таинстве Евхаристии, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Господа.

В день Вознесения Господня церковная служба почти точно повторяет службу, проводимую в день Светлого Воскресения, а накануне вечером верующие собираются на Всенощное бдение.-0-