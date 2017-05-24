Отставка Шапиро, отлученная от церкви, несмешной Шендерович и пьющий белорус - все за вчера

Доброе утро!

От сердца отрываем вакансию мечты : в Ирландии ветеринарная клиника ищет человека, который будет обнимать котов. Идеальный кандидат должен иметь нежные руки, способные долго ласкать и гладить кошек, также нужно понимать мурлыкание и различать его виды. Если этот человек — вы, пишите вот сюда . Эх, завидуем.





ВАЖНОЕ

Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности. Речь идет о предприятиях нефтехимии и машиностроения — это все, что пока известно. А вот здесь , кстати, рассказываем, сколько в ближайшее время белорусские власти планируют вложить в наше машиностроение.

Средняя зарплата белорусов выросла второй раз с начала года : в апреле мы получали 776,7 рубля, а это на 6,1 рубля больше, чем в марте. Верной дорогой к «попиццот» идем, осталось совсем чуть-чуть. А пока же продолжает расти и число белорусов, которые уехали за рубеж работать по договорам и контрактам: в первом квартале за границей «осели» почти 2 тысячи наших соотечественников. Чаще всего они находят работу в России, а кто же приезжает работать к нам ?

Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Какую — пока не известно.





По данным ВОЗ, Беларусь входит в двадцатку стран мира и пятерку стран Европы по уровню смертности от самоубийств. Среди смертей от внешних причин суицид у белорусов на первом месте. Мы собрали факты и сделал инфографику о суицидах . Знали ли вы, что каждые 40 секунд в мире кто-то заканчивает жизнь самоубийством, и чаще всего это люди старше 70 лет?

Новости футбола: вчера « Манчестер Юнайтед» одолел «Аякс » и впервые стал победителем Лиги Европы. 2:0, хороший был матч.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь — история белоруски, отлученной от церкви . Да-да, бывает и такое. Женщина состояла в Церкви христиан веры евангельской «Благодать», а год назад круто поменяла жизнь, когда ушла из семьи и церкви, выбрав возможность работать и принимать решения самостоятельно. Теперь она «грешница», отлученная от дома Божьего.

Эта история могла так и остаться за стенами РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Но местные активисты, узнав, что маленькому Кирюше Майдычу из Днепра требуется срочная помощь, рассказали об этом друзьям, знакомым, журналистам. А мы рассказываем вам , как в Гомеле спасли еще одного украинского мальчишку.





Вот короткий список познаний туриста о Голландии: легальная марихуана, «квартал красных фонарей» и каналы. А белоруска Светлана, которая там живет, говорит, что на самом деле здесь меньше всего гордятся тем, что они первыми легализовали легкие наркотики и проституцию. Есть поводы для гордости более важные — и вот какие .

Стало известно, что Apple раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта. Обычно предоставляется информация об учетной записи владельца iTunes или iCloud, например, имя и адрес. В некоторых случаях просят предоставить содержимое iCloud, в котором могут быть сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, документы, контакты, календари и закладки.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусский легпром не критикует только ленивый. Однако достаточно и успешных примеров. Взять хотя бы швейную промышленность: брестскую «Нелву» знает каждая модница! Рассказываем, как компания мечтает о Европе , удерживает швей и делает ставку на пальто — обещают уже осенью представить около 20 моделей.

Сегодня в Минске пройдет концерт российского писателя-сатирика, публициста, журналиста и правозащитника Виктора Шендеровича — и вот наше большое интервью с ним накануне . Почему писатель считает Беларусь своей исторической родиной? Что думает о политике Путина, о журналистике и о том, каким должно быть развитое общество? Кого бы подверг политической сатире, если бы знаменитые «Куклы» довелось делать сейчас?





И еще одно интересное и важное интервью — на сей раз с экс-министром обороны Литвы Расой Юкневичене. Что сейчас говорят в Литве об учениях «Запад- 2017», какие реформы пережила литовская армия и трудно ли женщине занимать пост министра безопасности — рассказываем здесь .

Помните позавчерашнюю нашу историю о выселении девушки из квартиры в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1, где она живет с мамой? Чиновники прокомментировали ситуацию : уверяют, что выселять девочку никто не собирается, ее просто надо перерегистрировать в другом месте, чтобы сохранить за ней место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но мы все же проследим, конечно, чем дело закончится.

И напоследок обязательно прочтите монолог систематически пьющего Олега Валентиновича Ануфриенко белоруса. Даже если вы сами не пьете совсем, он поможет понять, почему победа над алкоголизмом нашей стране не грозит.





Все новости среды, 24 мая

Кстати, имейте в виду: в ближайшие дни в стране ожидаются сильные дожди и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности. Так что не забывайте взять утром зонт и ни в коем случае не пропустите очередной эфир нашей «Экономики на пальцах». Сегодня будем разбираться, зачем отечественным заводам на модернизацию огромные деньги и за чей счет этот аттракцион невиданной щедрости. Подключайтесь в 15.15 .

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