Отставка Шапиро, отлученная от церкви, несмешной Шендерович и пьющий белорус - все за вчера

От сердца отрываем вакансию мечты: в Ирландии ветеринарная клиника ищет человека, который будет обнимать котов. Идеальный кандидат должен иметь нежные руки, способные долго ласкать и гладить кошек, также нужно понимать мурлыкание и различать его виды. Если этот человек — вы, пишите вот сюда. Эх, завидуем.
ВАЖНОЕ
Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности. Речь идет о предприятиях нефтехимии и машиностроения — это все, что пока известно. А вот здесь, кстати, рассказываем, сколько в ближайшее время белорусские власти планируют вложить в наше машиностроение.
Средняя зарплата белорусов выросла второй раз с начала года: в апреле мы получали 776,7 рубля, а это на 6,1 рубля больше, чем в марте. Верной дорогой к «попиццот» идем, осталось совсем чуть-чуть. А пока же продолжает расти и число белорусов, которые уехали за рубеж работать по договорам и контрактам: в первом квартале за границей «осели» почти 2 тысячи наших соотечественников. Чаще всего они находят работу в России, а кто же приезжает работать к нам?
Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Какую — пока не известно.
По данным ВОЗ, Беларусь входит в двадцатку стран мира и пятерку стран Европы по уровню смертности от самоубийств. Среди смертей от внешних причин суицид у белорусов на первом месте. Мы собрали факты и сделал инфографику о суицидах. Знали ли вы, что каждые 40 секунд в мире кто-то заканчивает жизнь самоубийством, и чаще всего это люди старше 70 лет?
Вот здесь — история белоруски, отлученной от церкви. Да-да, бывает и такое. Женщина состояла в Церкви христиан веры евангельской «Благодать», а год назад круто поменяла жизнь, когда ушла из семьи и церкви, выбрав возможность работать и принимать решения самостоятельно. Теперь она «грешница», отлученная от дома Божьего.
Эта история могла так и остаться за стенами РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Но местные активисты, узнав, что маленькому Кирюше Майдычу из Днепра требуется срочная помощь, рассказали об этом друзьям, знакомым, журналистам. А мы рассказываем вам, как в Гомеле спасли еще одного украинского мальчишку.
Вот короткий список познаний туриста о Голландии: легальная марихуана, «квартал красных фонарей» и каналы. А белоруска Светлана, которая там живет, говорит, что на самом деле здесь меньше всего гордятся тем, что они первыми легализовали легкие наркотики и проституцию. Есть поводы для гордости более важные — и вот какие.
Стало известно, что Apple раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта. Обычно предоставляется информация об учетной записи владельца iTunes или iCloud, например, имя и адрес. В некоторых случаях просят предоставить содержимое iCloud, в котором могут быть сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, документы, контакты, календари и закладки.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Белорусский легпром не критикует только ленивый. Однако достаточно и успешных примеров. Взять хотя бы швейную промышленность: брестскую «Нелву» знает каждая модница! Рассказываем, как компания мечтает о Европе, удерживает швей и делает ставку на пальто — обещают уже осенью представить около 20 моделей.
Сегодня в Минске пройдет концерт российского писателя-сатирика, публициста, журналиста и правозащитника Виктора Шендеровича — и вот наше большое интервью с ним накануне. Почему писатель считает Беларусь своей исторической родиной? Что думает о политике Путина, о журналистике и о том, каким должно быть развитое общество? Кого бы подверг политической сатире, если бы знаменитые «Куклы» довелось делать сейчас?
И еще одно интересное и важное интервью — на сей раз с экс-министром обороны Литвы Расой Юкневичене. Что сейчас говорят в Литве об учениях «Запад- 2017», какие реформы пережила литовская армия и трудно ли женщине занимать пост министра безопасности — рассказываем здесь.
Помните позавчерашнюю нашу историю о выселении девушки из квартиры в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1, где она живет с мамой? Чиновники прокомментировали ситуацию: уверяют, что выселять девочку никто не собирается, ее просто надо перерегистрировать в другом месте, чтобы сохранить за ней место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но мы все же проследим, конечно, чем дело закончится.
И напоследок обязательно прочтите монолог систематически пьющего Олега Валентиновича Ануфриенко белоруса. Даже если вы сами не пьете совсем, он поможет понять, почему победа над алкоголизмом нашей стране не грозит.
Кстати, имейте в виду: в ближайшие дни в стране ожидаются сильные дожди и грозы, объявлен оранжевый уровень опасности. Так что не забывайте взять утром зонт и ни в коем случае не пропустите очередной эфир нашей «Экономики на пальцах». Сегодня будем разбираться, зачем отечественным заводам на модернизацию огромные деньги и за чей счет этот аттракцион невиданной щедрости. Подключайтесь в 15.15.
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