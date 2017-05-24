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25 мая — Вознесение Господне

25.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Название праздника отражает его суть — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения.


Это событие празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе. Число 40 не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после своего нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…» (Лк.24.50-52)

Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его к принятию всех истинных Своих последователей. Он оставил на земле Свое Божественное учение, указав путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной блаженной жизни в Царстве Божием. Для искупления наших грехов принял человеческую плоть. Освятил ее Своей Божественной силой и с этой преображенной плотью вознесся на небо.

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома. Небо — это Царствие Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

Иерей Виталий СТАНКЕВИЧ,

настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Песочное

 
 
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Название праздника отражает его суть — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие празднуется всегда в 40-й день...

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