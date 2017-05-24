Квест-комната и тренажеры-симуляторы. МЧС откроет в Витебске Центр безопасности

В Витебске 25 мая откроется Центр безопасности, в котором сотрудники МЧС предложат посетителям попрактиковаться в учебных чрезвычайных ситуациях.

Здесь можно будет научиться навыкам безопасного поведения дома, на улице, узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, овладеть приемами оказания первой медицинской помощи. Пройти обучение смогут и дети, и взрослые.

Помещения центра оборудованы высокотехнологичными образовательными тренажерами-симуляторов. Так, спасатели научат эвакуироваться через задымленный лабиринт, тушить возгорание. Чтобы отработать навыки безопасного поведения в разное время года, в залах центра будет греметь «гроза», сверкать «молния», хрустеть «лед».

В центре есть квест-комната, где можно проверить знания по безопасности. Еще одна комната — виртуальной реальности — поможет «попасть» в различные чрезвычайные ситуации и научиться из них выходить.

Центр откроется в 14.30 на улице Вострецова, 2.