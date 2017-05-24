В Витебском районе школьники посещают необычный кружок - по тракторному делу

Кружок «Тракторное дело» при Центре детей и молодежи в Витебском районе — единственный такой в области. Он базируется в Суражской детском саду-средней школе. Ведет кружок Виктор Михасевич, учитель черчения и труда.





— В Суражской школе 40 лет подряд готовили трактористов. Заполье, Яновичи, Вымно — вся ближайшая округа обеспечена механизаторами, обучавшимися здесь. Конечно, не все, кто занимался, становились профессионалами, но получали навыки вождения, возможность быстрее сдать на автолюбительские права. Одно время тракторное дело преподавал бывший председатель колхоза Виктор Булыга. Для практики обрабатывали 2 га земли, где росли картошка и другие овощи. Вырученные за урожай деньги шли на нужды профобучения, которое потом упразднили, МТЗ-80 передали местному сельхозпредприятию. Из земельных угодий остался пришкольный участок в 20 соток. Но спустя три года решили организовать кружок «Тракторное дело». Нынче готов его второй выпуск, — рассказывает Виктор Михасевич.

Обучению в кружке предшествуют занятия ребят из 6−7 классов по вождению мопедов. Часть их, как и мотоциклов, купили в прежние времена, когда при Доме пионеров был кружок «Мотокарт», часть — три года назад. В кружок из сельхозпредприятия возвратили МТЗ-80, есть два прицепа, плуги, культиватор, косилка. В этом учебном году Виктор Михасевич преподавал для 12-ти старшеклассников.





Курс обучения — бесплатный, тренировки — в пределах школьной территории. Теорию ребята отвечают по билетам. Принцип стимулирующий: чем больше допустил ошибок, тем меньше кругов сделаешь на тракторе.

Трактору свыше 20 лет, ремонтировать приходится своими руками. Средства на нужды кружка, в том числе топливо для техники, здесь зарабатывают при помощи трактора и прицепного оборудования.

В Суражском сельисполкоме есть объявление о том, что районный Центр детей и молодежи оказывает услуги по вспашке, культивации, подвозу, косьбе. Цены ниже, чем у частников. Этими работами на полставки занят механизатор с 30-летним стажем Александр Алейников.

— Когда строители из ошмянского ООО «Гранит» ремонтировали школу, то договор на вывоз мусора заключали с центром. Так мы заработали 420 рублей. По просьбе председателя Суражского сельисполкома Александра Велитченко помощь по благоустройству оказывали бесплатно. Есть планы заключить договоры с местным лесхозом, участком «Сураж» Витрайкомхоза, — говорит Виктор Михасевич.

Из нынешнего выпуска двое ребят готовы поступать в Витебский профтехколледж сельхозпроизводства, что в агрогородке Октябрьская. В следующем учебном году кружок «Тракторное дело» продолжит работу — есть желающие заниматься.