Сгорел не пивзавод, а дворец XVII века - что может потерять Гродно

ГРОДНО, 25 мая — Валерия Соловьева, Sputnik. Пока следователи ищут, кто виноват в пожаре на старом гродненском пивзаводе, горожане беспокоятся о судьбе пострадавшей в огне постройки. Если ее не продадут и не начнут делать ремонт, Гродно потеряет одно из самых старых зданий.

Большая часть здания — дворец XVII века

"Сгоревшее здание старого пивзавода ценное с точки зрения истории?" — интересуемся у историка.

"Не просто ценное, оно одно из старейших на территории Гродно. Оно старше Нового замка, Фарного костела, всех построек Гродненской Городницы (район улицы Ожешко). Это здание входит в десяток самых старых построек в Гродно, которые нужно сохранять. В этом списке Коложа, Старый замок, несколько костелов", — говорит гродненский историк Андрей Вашкевич.

По его словам, 2/3 горевшего корпуса пивзавода — это сохранившаяся до наших дней часть дворца Сапегов-Огинских, который был построен еще в XVII веке. Это один из двух дворцов, которые уцелели на Гродненском Подоле. Подол — это не только современная улица Подольная. 300 лет назад так назывался целый район, часть города, раскинувшаяся вдоль правого берега Немана.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Сгоревшее здание старого пивзавода - одно из старейших на территории Гродно

По историческим данным, сначала дворец принадлежал Сапегам, а во второй половине XVII века его выкупил представитель рода Огинских. Как пояснил Вашкевич, в это время польская знать начала активно строить и покупать недвижимость в Гродно. Причина ажиотажа — решение проводить в Гродно Сеймы Речи Посполитой (с 1678 по 1793 годы в Гродно состоялось 10 сеймов). Дворцы были нужны магнатам и богатеям того времени, чтобы можно было приехать в Гродно на время сейма, жить здесь и общаться с влиятельными представителями власти. И магнат Огинский не был исключением.

На Подоле сохранилось два дворца, горел самый старый

"Если взять топографию XVIII века, то на Подоле таких дворцов было как минимум штук 6 или 7, — добавляет Вашкевич. — До наших дней сохранилось только два".

Один из них принадлежал Радзивиллам и был построен в XVIII веке. Сейчас его реконструировали под торгово-офисный центр, в нем находится кафе "Веранда" в Гродно. Второй дворец — это главный корпус бывшего гродненского пивзавода. Именно тот, который пострадал в огне. Он более старый и более ценный с точки зрения истории.



© Фото: "Мая Гародня" Вид Гродно со стороны Немана, 1860-е годы

Правда, в список историко-культурных ценностей Беларуси бывший дворец Сапегов-Огинских не включен. Историко-культурной ценностью считается весь комплекс пивоваренного завода, который датируется 1877 годом — временем, когда в бывшем дворце организовали и запустили первое промышленное производство пенного напитка. Комплексу присвоена третья категория ценности. Для сравнения, у Нового замка, построенного лет на сто позже пострадавшего 21 мая дворца Сапегов-Огинских, вторая охранная категория.

Сохранять здание некому

После пожара гродненцы тревожатся: старинному дворцу грозит разрушение. У него сгорела крыша и часть третьего этажа. Невредимыми остались фасады здания, которые нужно сохранить. Сейчас они стоят оголенные, без крыши старинные стены очень быстро придут в негодность, во время дождей в них будет проникать вода.



© Sputnik/ Валерия Соловьева После пожара старинному дворцу в Гродно грозит разрушение

Но весь драматизм ситуации в том, что заниматься реконструкцией или консервацией здания сейчас некому. Ведь по сути у пивзавода нет хозяина.

Формально нынешний владелец — борисовская фирма "Экопромэнерго", которая купила пивзавод в 2013 году, но так и не занялась его восстановлением. Обещали обустроить здесь гостиничный комплекс с мини-пивоварней. Реконструкция так и не началась, зато из помещений старого завода была вывезена часть ценного металлического оборудования (станки, трубы, чаны для варки пива). По странной случайности, купившая пивзавод фирма как раз специализировалась именно на оптовой торговле чугуном, сталью, прокатом и трубами. Правда, во время продажи комплекса пивзавода этот факт не вызвал подозрения у гродненских властей.

С 2015 года фирма находится в процедуре банкротства. Денег на охрану историко-культурной ценности у нее давно нет. Все эти годы пивзавод ветшал, долгое время даже не охранялся, туда ходили бомжи, местная детвора. Видя такое, ответственные за охрану исторической ценности органы власти наказывали владельца-банкрота штрафами.

В ноябре 2016 года экономический суд обязал "Экопромэнерго" продать исторический объект, вырученные деньги пойдут на погашение долгов. Организацией аукциона должен заниматься горисполком.

Представитель "Экопромэнерго" сообщил корреспонденту Sputnik, что они заинтересованы в скорейшей продаже комплекса, но город очень долго тянул с организацией аукциона.

Аукцион не отменяли, но покупателей нет

Аукцион по продаже старого гродненского пивзавода назначен на пятницу, 26 мая. Начальная цена продажи — 1,53 миллиона рублей (примерно 800 тысяч долларов). Несмотря на пожар, который случился за пять дней до торгов, аукцион никто не отменял.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Фирма "Экопромэнерго" обещала обустроить здесь гостиничный комплекс с мини-броваром

Известно, что торги не состоятся. Потенциальные покупатели интересовались объектом, но ни один из них на торги не зарегистрировался. Что отпугнуло инвесторов — случившийся накануне пожар или слишком высокая цена, никто сказать не берется.

Новый собственник в ближайшее время не появится, а это значит, что одно из самых старых зданий Гродно просто обречено на разрушение. Вкладывать бюджетные деньги во временную защиту здания за счет бюджетных средств не станут. Не имеют права, так как юридически оно является частной собственностью.