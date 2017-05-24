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Новые "Пираты Карибского моря" выходят в белорусский прокат

25.05.2017 07:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Фантастический фильм "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" выходит в четверг на экраны белорусских и мировых кинотеатров.

Новые "Пираты Карибского моря" выходят в белорусский прокат
© Фото: телеканал HBO
Опубликован трейлер нового сезона "Игры престолов"

"Пираты Карибского моря" – серия приключенческих фильмов. Первая лента франшизы вышла в 2003 году и сразу собрала вокруг себя огромное количество фанатов. Сегодня история о пирате Джеке Воробье в исполнении популярного актера Джонни Деппа – одна из самых кассовых серий в кинематографе: четыре картины заработали более 3,7 миллиарда долларов по всему миру.

Пятая часть – "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" – выходит в белорусский и мировой прокат уже в этот четверг 25 мая. Фанаты серии уже раскупили почти все билеты на вечерние сеансы в столичных кинотеатрах, такого ажиотажа минские кинотеатры не помнят со времен последних "Звездных Войн".

Первые отзывы о пятых "Пиратах Карибского моря" уже оставили многие кинокритики: они высоко оценивают ленту и предрекают ей ошеломляющий успех. По разным оценкам, картина сможет собрать более миллиарда долларов.

В новых "Пиратах Карибского моря" вновь на экранах появятся полюбившиеся зрителям актеры – Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш и другие. Вновь увидеть их, возможно, получится и в шестой части франшизы, однако дата выхода ее пока не известна – вероятнее всего, картина выйдет в прокат лишь в 2019-2020 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые отзывы кинокритиков после предпремьерных показов пятых "Пиратов Карибского моря" почти что восторженные: франшиза вернулась на экраны и наверняка будет...

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