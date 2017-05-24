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Дегустация вслепую. Можно ли отличить белорусские творог и сметану от российских
25.05.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Россельхознадзор по-прежнему
В числе пяти добровольцев оказались офисная работница, студентка, работник одного из молокоперерабатывающих предприятий, будущий повар и специлист по продажам. Им предложили попробовать и определить страну происхождения творога и сметаны, наиболее популярных молочных продуктов. Молоко, представленное на подносах с творогом и сметаной, в слепой дегустации не участвовало. Легко ли определить по виду и вкусу белорусскую и российскую молочную продукцию, смотрите в видео.
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Чтобы сравнить предпочтения потребителей, мы пригласили в офис компании пятерых пользователей и предложили им попробовать белорусские и российские молочные...
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