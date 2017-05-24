Дегустация вслепую. Можно ли отличить белорусские творог и сметану от российских

Россельхознадзор по-прежнему запрещает ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции, усиливает контроль в отношении некоторых предприятий. А в это время в редакцию TUT.BY приходят письма от читателей из России, которые недоумевают, как можно запрещать белорусскую "молочку". Чтобы сравнить предпочтения потребителей, мы пригласили пятерых пользователей и предложили им попробовать белорусские и российские сметану и творог.

В числе пяти добровольцев оказались офисная работница, студентка, работник одного из молокоперерабатывающих предприятий, будущий повар и специлист по продажам. Им предложили попробовать и определить страну происхождения творога и сметаны, наиболее популярных молочных продуктов. Молоко, представленное на подносах с творогом и сметаной, в слепой дегустации не участвовало. Легко ли определить по виду и вкусу белорусскую и российскую молочную продукцию, смотрите в видео.

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