В Осиповичской школе-интернате для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата уверены: если каждый день заниматься с ребенком даже с тяжелыми проблемами, результат обязательно будет. И поэтому здесь уделяют самое пристальное внимание оснащению тренажерного зала. К счастью, обновлять реабилитационное оборудование помогают неравнодушные люди и социально ответственные компании. Одна из них - мобильный оператор velcom, который организовал благотворительную акцию #velcombegom в помощь воспитанникам Осиповичской школы-интерната.

Обучение на дому - большая родительская ошибка

Школа-интернат для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата была открыта в Осиповичах в 1964 году. С каждым годом воспитанников в ней все меньше, отмечает директор учреждения Лариса Гормаш. В прошлом году в школе насчитывалось 78 учеников, в этом - всего 64. Причина снижения количества воспитанников не в том, что детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата рождается меньше. Сейчас в общеобразовательных школах открыты интегрированные классы, где дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата обучаются совместно с ровесниками, а некоторые дети находятся на домашнем обучении.

Современные школьные здания проектируются с учетом нужд детей с ограниченными возможностями, оборудованы удобными пандусами и подъемниками. И это большой шаг вперед в создании среды, дружественной к человеку с ограниченными возможностями, считает Лариса Адамовна.

- Обучение в интегрированном классе - хороший вариант для ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, если, конечно, родители при этом могут обеспечить необходимые ребенку ежегодные реабилитационные мероприятия, - отмечает Лариса Гормаш. - Но иногда семья выбирает обучение на дому - и, на мой взгляд, совершает большую ошибку, своими руками подталкивая ребенка к социальной изоляции.

Санта-Клаус из Гренландии и другие

О тех, кто помогает школе-интернату, здесь могут рассказывать бесконечно. На стене напротив директорского кабинета даже создана галерея с фотографиями шефов и волонтеров, которые давно уже стали друзьями учебного заведения.

Среди помощников - местный благотворительный фонд "Родник доброты", мобильный оператор velcom, институт таможенной службы и другие. Директор института таможенной службы Валентина Ананьева - уроженка Осиповичей и не забывает своих земляков. Недавно сотрудники института привезли в гости к детям служебных собак - сколько было радости и веселья!

В кабинете, где психолог Наталья Зайцева проводит индивидуальные и групповые занятия со своими воспитанниками, стоит большой домик с игрушками. Малыши его просто обожают, очень любят делать в нем "перестановку". Несколько лет назад этот домик вместе с другими игрушками своей внучки, умершей от онкологического заболевания в возрасте 6 лет, привезла в школу-интернат минчанка Татьяна. Ей хотелось, чтобы любимые игрушки девочки принесли радость еще кому-нибудь.

- Уже третий год мы общаемся с волонтером из Гренландии, - рассказывает Лариса Адамовна. - Он приезжает к нам в канун Рождества, а накануне наши дети пишут письма Санта-Клаусу. А он всегда старается исполнить их желания.

В школе-интернате внедряют программу социальной адаптации детей - там есть оборудованная "жилая комната", где воспитанники осваивают социально-бытовые навыки. Готовить, печь, сервировать стол, пользоваться стиральной машиной и мультиваркой - эти умения из тех, что не освоишь в теории, нужна практика. Выпускники сдают в школе-интернате зачет по социально-бытовой ориентировке, но самый главный экзамен по этому предмету еще впереди. Умение самому себя обслужить, наладить быт - звучит обманчиво просто, но ведь это и есть первый шаг к независимой жизни.

Кабинет домоводства в школе-интернате - настоящий Сезам, пещера с сокровищами. Чего здесь только нет! Вышивка на стенах, удивительные большие куклы в вязаных и вышитых одежках, изделия из глины… Учитель обслуживающего труда Елена Стром ведет у школьников не только уроки домоводства, но и кружок "Искусство рукоделия".

- Тем, у кого серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, нужно приложить больше усилий и потратить куда больше времени, чем людям со здоровыми руками, - говорит Елена Леонидовна. - Когда ко мне приходят малыши-пятиклассники, у них иголка из рук выпадает. Но я не сдаюсь, ведь есть много игр, развивающих точность. Сначала мы тренируемся не на ткани, а на картоне, я подыскиваю большие иглы. Когда что-то начинает получаться - это еще больше подогревает интерес. А самая большая радость для детей - сделать своими руками подарок маме или бабушке.

Такой тренажер может поставить на ноги после инсульта

Инструктор по лечебной физкультуре Надежда Пышная работает в небольшом тренажерном зале. В данный момент у нее занимается одна пациентка. Нога девочки согнута в колене и закреплена на тренажере. Реабилитационный тренажер для ног Kinetec Performa появился в школе-интернате совсем недавно: финансовые средства на его приобретение (а это Br11,7 тыс.) были собраны в прошлом году во время благотворительного проекта #velcombegom "Эстафета помощи" - забега, в котором приняли участие более 2 тыс. белорусов по всему миру. Каждый их километр velcom перевел в рубли и перечислил на счет Осиповичской школы-интерната.

- Это отличный тренажер для разработки коленного и голеностопного суставов, - рассказывает Надежда Евгеньевна. - Различные программы позволяют увеличивать или уменьшать нагрузку. Мышцы на нем очень хорошо расслабляются. Особенно благотворно его воздействие после операции. Занятия на этом тренажере могут поставить на ноги даже больного после инсульта.

В кабинете ЛФК есть и другое оборудование. Тренажер для разработки локтевого сустава, вестибулярный модуль движения - гибрид велотренажера и беговой дорожки, позволяющий проехать вперед-назад, а заодно поработать над осанкой, несколько других аппаратов.

- К сожалению, обновить одним махом тренажерный зал мы не можем, - констатирует директор школы-интерната. - Ведь хороший современный тренажер - дорогостоящее вложение. Но в стране много неравнодушных людей и социально ответственных компаний, таких как velcom, благодаря которым у нас есть возможность время от времени обновлять оборудование.

К Надежде Евгеньевне привозят еще одну пациентку. Раньше восьмилетняя Маша просто неподвижно лежала, теперь она потихоньку учится передвигаться, лежа на животе и помогая себе руками.

- Если каждый день заниматься с ребенком, даже с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, то результат обязательно будет, - убеждена Надежда Пышная. - Важен комплексный подход: ЛФК, массаж, работа на тренажерах, обязательно подводный массаж и бассейн - ведь вода изумительно расслабляет. В идеале дневную нагрузку нужно делить на три подхода в день.

"Приданое" для выпускников

30 мая в школе-интернате последний звонок. В последний раз он прозвучит для шести выпускников. Двое из них из-за тяжелых диагнозов не смогут продолжить образование и получить профессию, их следующим домом станет дом инвалидов. А вот остальных четверых ребят уже ждут учебные заведения в Минске, Слуцке и Могилеве. Освоив специальность, они смогут стать полноценными членами общества и состояться в жизни наравне со своими здоровыми сверстниками. Именно этого горячо желают своим воспитанникам в школе-интернате. И втайне от выпускников уже давно потихоньку собирают им "приданое". Каждый из выпускников получит в подарок мультиварку, которой они, кстати, уже научились пользоваться на практических занятиях, и наборы посуды. А у будущих студентов даже появятся собственные ноутбуки.

Лариса Адамовна надеется, что у молодых людей все сложится так, как они мечтают. Но бывает и по-другому.

Когда несколько лет назад одна из выпускниц школы-интерната подала документы в Бобруйский колледж, оттуда позвонили в школу-интернат и спросили: "А кто ее будет на третий этаж поднимать?". Большинство учебных заведений страны расположены в старых зданиях, где ни лифты, ни пандусы в проектах не фигурировали.

Так одним махом были перечеркнуты все надежды девушки на получение профессии и достойную жизнь по окончании учебного заведения.

- Самое обидное - это когда выпускники, которые, по нашему мнению, могут получить профессию и работать, сидят на социальном пособии, - делится директор школы-интерната Лариса Гормаш. - Мы мечтаем видеть их успешными, состоявшимися людьми.

Да, перечень профессий, доступный людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, имеет ограничения. Но гораздо больше их ограничивает внешняя среда, выталкивая их из социума и обрекая на существование в четырех стенах.

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С 27 по 28 мая пройдет очередная масштабная благотворительная инициатива "Забег тысячи сердец". Каждый желающий белорус в любой точке мира сможет пробежать со смартфоном и "нарисовать" при помощи трекера большое сердце (или просто преодолеть дистанцию), а velcom переведет километры в рубли из расчета Br4 за 1 км (по Br2 за любой другой маршрут). Для этого надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота с маршрутом останется лишь выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Собранные средства будут переданы детской кардиологии РНПЦ детской хирургии в Минске и пойдут на приобретение уникального оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей.