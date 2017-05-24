Могилевчане: Полыковичскую криницу продолжают загрязнять

Канализационно-насосная станция, построенная в лесном массиве у памятника республиканского значения «Полыковичская криница» под Могилевом, является источником загрязнения охраняемой природной территории, считают общественные активисты.



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В октябре 2014 года прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело по факту загрязнения особо охраняемого леса, расположенного в непосредственной близости от Полыковичской криницы. Причиной загрязнения была названа несанкционированная канализация, которая действует в расположенном рядом поселке Николаевка-2.

— В ближайшие месяцы будет поставлена точка в истории бесхозяйственного отношения к природе жильцов близлежащих коттеджей, — заявил тогда заместитель прокурора Могилевского района Виталий Семенов. Дело было передано в Следственный комитет.

— В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В ходе расследования были направлены поручения в местные органы власти об устранении причин и условий, способствующих загрязнению, — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Она также отметила, что место, из которого шло загрязнение леса, забетонировано.

Местные жители утверждают, что загрязнение охраняемого леса, почвы и, соответственно, подземных вод продолжается. После возбуждения уголовного дела несанкционированная канализация не была ликвидирована, однако в лесу, наверху оврага, была установлена канализационно-насосная станция, из которой при отсутствии электричества или замерзании насоса происходит выброс сточных вод. Один такой выброс был зафиксирован 2 февраля 2016 года Могилевской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Здесь, в овраге, не должно быть никаких перекачивающих систем, потому что в случае отключения электричества канализация становится неуправляемой и опять все течет в сторону родника. У нас, в Полыковичах, и здесь часто отключается свет, — заявил житель Полыковичей Николай Зверев. Он также отметил, что за 20 лет вытекания канализации из некоторых домов элитного пригородного поселка земля вблизи родника пропиталась нечистотами не на один метр.

— Почти каждую весну приезжают, берут пробу воды и прочее. Ставят табличку, что вода в кринице плохая, рекомендуем не брать воду. Но эта табличка стоит день-два и исчезает. Видимо, ее убирает тот, кто в этом заинтересован, — сказал Зверев.

Активисты намерены собрать подписи под соответствующим обращением и направить его в Могилевский областной и районный исполкомы, санитарные службы.

Полыковичская криница в Могилевском районе является памятником природы и особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Известна с 1552 года. У часовни Святой Параскевы Пятницы оборудован фонтан для набора воды и купель. Бытует мнение о целебных свойствах этого родника.