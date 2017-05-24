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В общественном транспорте Могилева рассказывают об истории города

25.05.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
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К 750-летию Могилева в общественном транспорте запустили аудиоролики об истории города. Одни факты из жизни города широко известны, другие стали для могилевчан настоящим историческим открытием. Могилевчане шутят: главное теперь не проехать свою остановку, заслушавшись могилевской историей.

Всего аудиороликов 27. Их подготовил Музей истории Могилева.

Идея проекта «Гісторыя на колах» принадлежит Могилевскому горисполкому, ее творческое воплощение — Музею истории Могилева, «Радио Могилев» и «Могилевоблавтотрансу».

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Теги: Могилев
 
 
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Аудиоролики выпустили специально к 750-летию Могилева.

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