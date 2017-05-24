|
В общественном транспорте Могилева рассказывают об истории города
25.05.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by
К 750-летию Могилева в общественном транспорте запустили аудиоролики об истории города. Одни факты из жизни города широко известны, другие стали для могилевчан настоящим историческим открытием. Могилевчане шутят: главное теперь не проехать свою остановку, заслушавшись могилевской историей.
Всего аудиороликов 27. Их подготовил Музей истории Могилева.
Идея проекта «Гісторыя на колах» принадлежит Могилевскому горисполкому, ее творческое воплощение — Музею истории Могилева, «Радио Могилев» и «Могилевоблавтотрансу».
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аудиоролики выпустили специально к 750-летию Могилева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии