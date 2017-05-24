Генассамблея ООН провозгласила 30 сентября Международным днем перевода

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Уникальность резолюции — в закреплении роли переводчиков в развитии международного диалога и построении между нациями мостов взаимопонимания и доверия в противовес "строительству стен", сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого была принята резолюция "Роль профессионального перевода в сближении народов, укреплении мира, содействии взаимопониманию и развитию".

Разработку документа инициировала Беларусь при поддержке Азербайджана. Среди соавторов резолюции — 27 государств-членов ООН. Постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас отметил, что документ своевременен и направлен прежде всего на людей, от которых зависит успех работы организации.

Впервые в истории ООН переводчики и перевод признаны основным практическим инструментом сохранения многоязычия в мире, поддержки культурного и языкового разнообразия, сообщили в МИД.

По резолюции, 30 сентября (День святого Иеронима, который традиционно считается покровителем переводчиков) провозглашен Международным днем перевода. По приглашению миссии Беларуси в заседании Генеральной Ассамблеи приняли участие руководители международных переводческих организаций, которые на протяжении десятилетий добивались признания со стороны ООН профессионального праздника переводчиков.