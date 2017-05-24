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Руководители спецслужб стран СНГ обменялись опытом по обеспечению безопасности крупных мероприятий

25.05.2017 09:57 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители спецслужб стран СНГ обменялись опытом по обеспечению безопасности крупных межгосударственных мероприятий. Речь об этом шла в Бишкеке на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

На заседании было рассмотрено 13 вопросов. В частности, участники встречи обсудили вопрос, касающийся выезда выходцев из стран Содружества в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций, их возвращения в страны происхождения, а также принимаемых совместно с партнерскими спецслужбами в СНГ контрмер.

Обсуждалась разработка совместного документа, отражающего оценку существующих для стран СНГ террористических угроз, были подведены итоги выполнения Программы сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, а также итоги работы Антитеррористического центра Содружества в 2016 году.

Руководители органов безопасности и спецслужб обменялись опытом по обеспечению безопасности крупных межгосударственных мероприятий, международных конкурсов в области культуры и спортивных соревнований, рассмотрели вопросы, касающиеся организации обмена информацией в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран СНГ, проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий по пресечению их преступной деятельности и локализации.

Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ был создан в 1997 году. За время работы совет подготовил и рассмотрел более 60 проектов документов о взаимодействии, обмене информацией, выработке рекомендаций и предложений совместного обеспечения национальной и коллективной безопасности. Также разработан ряд важнейших документов в сфере совместного противодействия международному терроризму.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участники встречи обсудили вопрос, касающийся выезда выходцев из стран Содружества в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных...

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