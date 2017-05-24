Белорусская сборная завоевала две золотые медали в финале чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная завоевала две золотые медали в чемпионате стран евразийского пространства, который прошел 15-19 мая во время финала V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 ("Молодые профессионалы") в Краснодаре (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования Беларуси.

Золотой медали удостоена учащаяся Гродненского колледжа техники, технологии и дизайна Ольга Кушнер по компетенции "Технология моды". Вторая победа принадлежит студенту Белорусского государственного технологического университета Ивану Скорбу, он был признан лучшим по компетенции "Производство мебели". Помимо золота сборная Беларуси привезла с чемпионата 21 серебряную и 6 бронзовых медалей.

Республиканскую команду WorldSkills Belarus в составе 35 человек представляли учащиеся колледжей, студенты университетов и молодые квалифицированные рабочие в возрасте до 22 лет из Минска, Гродно, Витебска, Могилева, Гомеля, Рогачева, Бреста, Кобрина.

Участники соревновались в 29 компетенциях в шести сферах: строительная, промышленное производство, сфера услуг, творчество и дизайн, информационные технологии, обслуживание гражданского транспорта. В числе компетенций есть абсолютно новая - геодезия.

Всего в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 ("Молодые профессионалы") - самых масштабных в России соревнованиях профессионального мастерства по стандартам WorldSkills International - в Краснодаре приняли участие 1,2 тыс. студентов средних профессиональных образовательных организаций, включая международных конкурсантов, а также учащихся школ. В чемпионате были представлены 109 компетенций.

По итогам участия в WorldSkills Russia будет окончательно сформирована республиканская сборная от Беларуси, которая во второй раз примет участие в самом престижном мировом конкурсе профмастерства - WorldSkills International, который пройдет в октябре 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Профессиональный конкурс WorldSkills - это своеобразные олимпийские игры трудовых ресурсов, которые проводятся каждые два года в течение 60 лет. В соревновании участвуют молодые рабочие, студенты, учащиеся в возрасте до 22 лет. В движении WSI в настоящее время насчитывается 76 стран-участниц, охватывающих более 70% населения земного шара, включая такие активно развивающиеся страны, как Германия, Франция, Китай, США, Канада, Россия. WorldSkills ставит целью популяризацию рабочих профессий в современном обществе, вносит вклад в повышение их привлекательности среди молодежи и предоставляет эффективные средства для достижения высоких стандартов в каждой стране.-0-