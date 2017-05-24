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Минобразования одобряет: уроки должны начинаться в 9 утра
25.05.2017 10:36 — Новости Общества | БДГ
Кажется, вопрос с началом уроков в школах, окончательно решен в пользу предложения Александра Лукашенко. В Минобразования ссылаются на санитарные нормы и то, что родители не жалуются на усталость детей.
Как рассказала 24 мая начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко, согласно санитарным нормам и правилам, оптимальное время для начала уроков в школе - 9 утра. Причем по такому графику работает треть школ в Беларуси, еще треть начинает уроки в 8.30, и только третья часть работает с 8 часов.
Чиновники рассказали, что по результатам опроса родителей, который Минобразования провело в рамках ежегодного мониторинга, в качестве причины усталости детей 35% родителей называют несоблюдение режима дня и недостаток ночного сна. При этом половина опрошенных родителей вообще полагают, что их дети не устают. Окончательно вопрос времени начала уроков будет решаться на совместной с Минздравом коллегии.
Кроме того, в Санитарные правила и нормы "Требования для учреждений общего среднего образования" (СанПиН) чиновники внесли изменения, касающиеся организации учебного процесса. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик, были изменены некоторые позиции: например, уменьшена перемена между первой и второй сменами с 20 минут, до не менее 15. Чиновники также полагают, что перемены между занятиями должны быть по 10 минут, и должно присутствовать не менее двух перемен по 15 минут. Занятия второй смены должны будут заканчиваться не позднее 19 часов 30 минут. Кроме того, школы сократят число уроков химии в пользу уроков математики.
Отметим, что система образования, которая имеет ряд нерешенных проблем и постоянно вызывает ту или иную критику со стороны родителей учеников, в последние недели занимается исключительно формированием нового графика обучения. Виной тому недавнее
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Кажется, вопрос с началом уроков в школах, окончательно решен в пользу предложения Александра Лукашенко. В Минобразования ссылаются на санитарные нормы и то, что...
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