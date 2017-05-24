ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования одобряет: уроки должны начинаться в 9 утра

25.05.2017 10:36 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Кажется, вопрос с началом уроков в школах, окончательно решен в пользу предложения Александра Лукашенко. В Минобразования ссылаются на санитарные нормы и то, что родители не жалуются на усталость детей.

Как рассказала 24 мая начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко, согласно санитарным нормам и правилам, оптимальное время для начала уроков в школе - 9 утра. Причем по такому графику работает треть школ в Беларуси, еще треть начинает уроки в 8.30, и только третья часть работает с 8 часов.

Чиновники рассказали, что по результатам опроса родителей, который Минобразования провело в рамках ежегодного мониторинга, в качестве причины усталости детей 35% родителей называют несоблюдение режима дня и недостаток ночного сна. При этом половина опрошенных родителей вообще полагают, что их дети  не устают. Окончательно вопрос времени начала уроков будет решаться на совместной с Минздравом коллегии.

Кроме того, в Санитарные правила и нормы "Требования для учреждений общего среднего образования" (СанПиН) чиновники внесли изменения, касающиеся организации учебного процесса. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик, были изменены некоторые позиции: например, уменьшена перемена между первой и второй сменами с 20 минут, до не менее 15. Чиновники также полагают, что перемены между занятиями должны быть по 10 минут, и должно присутствовать не менее двух перемен по 15 минут. Занятия второй смены должны будут заканчиваться не позднее 19 часов 30 минут. Кроме того, школы сократят число уроков химии в пользу уроков математики.

Отметим, что система образования, которая имеет ряд нерешенных проблем и постоянно вызывает ту или иную критику со стороны родителей учеников, в последние недели занимается исключительно формированием нового графика обучения. Виной тому недавнее заявление президента страны о том, что на первых уроках первой смены дети чаще всего спят - о чем ему рассказал его сын. 

Согласованное решение о времени начала занятий в школах могут принять до конца июня.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, вопрос с началом уроков в школах, окончательно решен в пользу предложения Александра Лукашенко. В Минобразования ссылаются на санитарные нормы и то, что...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусская сборная завоевала две золотые медали в финале чемпионата WorldSkills Russia в Краснодаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика