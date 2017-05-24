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В детской люльке и под обшивкой авто. Белоруска пыталась провести через границу 300 кг сала

25.05.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Белоруска дважды пыталась незаконно провести через границу сало. Способы выбирала различные, но безрезультативные. 300 кг продукта были конфискованы. Подробности сообщили в Гомельской таможне.


Первую попытку белоруска предприняла, следуя из Украины в качестве пассажира автомобиля Renault через пункт пропуска «Новая Гута». При проведении таможенного контроля сотрудники Гомельской таможни обнаружили под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке более 170 кг соленого сала. Женщина свою вину признала полностью, сообщила о намерении избежать уплаты таможенных платежей. Решением суда она была привлечена к административной ответственности.


Однако вскоре после суда женщина вновь въезжала в Беларусь по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Новая Гута». В этот раз она следовала в качестве водителя микроавтобуса FordTransit. Гомельские таможенники совместно с пограничниками под обшивкой крыши автомобиля обнаружили размещенные по всему периметру межпотолочного пространства «пласты» соленого сала массой около 120 кг. Ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукта, отсутсвовал.

Материалы дела в отношении 40-летней белоруски будут направлены на рассмотрение в суд Центрального района Гомеля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белоруска дважды пыталась незаконно провести через границу сало. Способы выбирала различные, но безрезультативные. 300 кг продукта были конфискованы. Подробности...

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