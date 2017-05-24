В детской люльке и под обшивкой авто. Белоруска пыталась провести через границу 300 кг сала

Белоруска дважды пыталась незаконно провести через границу сало. Способы выбирала различные, но безрезультативные. 300 кг продукта были конфискованы. Подробности сообщили в Гомельской таможне.





Первую попытку белоруска предприняла, следуя из Украины в качестве пассажира автомобиля Renault через пункт пропуска «Новая Гута». При проведении таможенного контроля сотрудники Гомельской таможни обнаружили под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке более 170 кг соленого сала. Женщина свою вину признала полностью, сообщила о намерении избежать уплаты таможенных платежей. Решением суда она была привлечена к административной ответственности.





Однако вскоре после суда женщина вновь въезжала в Беларусь по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Новая Гута». В этот раз она следовала в качестве водителя микроавтобуса FordTransit. Гомельские таможенники совместно с пограничниками под обшивкой крыши автомобиля обнаружили размещенные по всему периметру межпотолочного пространства «пласты» соленого сала массой около 120 кг. Ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукта, отсутсвовал.

Материалы дела в отношении 40-летней белоруски будут направлены на рассмотрение в суд Центрального района Гомеля.