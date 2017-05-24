|
Беларусь отметит День пограничника 28 мая
25.05.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Беларусь отметит День пограничных войск в грядущее воскресенье 28 мая, сообщили Sputnik в ГПК республики.
День пограничника, который также называют Днем пограничных войск, отмечается в Беларуси 28 мая.
По традиции, празднуют этот день в Беларуси широко: например, 2016-м по центру города служащие пограничной службы и ветераны прошли торжественным парадом от площади Победы до острова Скорби и Мужества, где возложили цветы.
Подобная программа празднований Дня пограничника будет и в 2017-м. В 9:30 в воскресенье глава ГПК Анатолий Лаппо возложит цветы к монументу на площади Победы, после чего пограничники пройдут шествием к острову Слез, где почтут память воевавших в Афганистане.
Поздравлять с Днем пограничника принято как нынешних служащих, так и завершивших свою службу по охране государственной границы. Обычно в этот день нынешние и бывшие пограничники собираются с семьями, устраивают застолья или выезжают за город.
Погранслужба была создана 99 лет назад — 28 мая 1918 года согласно решению Совнаркома. Кроме Беларуси, День пограничника отмечают в России, Украине, Кыргызстане и Таджикистане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь сохранила советскую традицию празднования Дня пограничника - 28 мая этот праздник отмечают с 1958 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии