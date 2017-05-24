Беларусь отметит День пограничника 28 мая

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Беларусь отметит День пограничных войск в грядущее воскресенье 28 мая, сообщили Sputnik в ГПК республики.

День пограничника, который также называют Днем пограничных войск, отмечается в Беларуси 28 мая.

По традиции, празднуют этот день в Беларуси широко: например, 2016-м по центру города служащие пограничной службы и ветераны прошли торжественным парадом от площади Победы до острова Скорби и Мужества, где возложили цветы.

Подобная программа празднований Дня пограничника будет и в 2017-м. В 9:30 в воскресенье глава ГПК Анатолий Лаппо возложит цветы к монументу на площади Победы, после чего пограничники пройдут шествием к острову Слез, где почтут память воевавших в Афганистане.

Поздравлять с Днем пограничника принято как нынешних служащих, так и завершивших свою службу по охране государственной границы. Обычно в этот день нынешние и бывшие пограничники собираются с семьями, устраивают застолья или выезжают за город.

Погранслужба была создана 99 лет назад — 28 мая 1918 года согласно решению Совнаркома. Кроме Беларуси, День пограничника отмечают в России, Украине, Кыргызстане и Таджикистане.

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