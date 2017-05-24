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Завотделением одного из столичных медучреждений продавал запрещенные препараты
25.05.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала заведующего отделением одного из медицинских учреждений Минска, который сбывал запрещенные для продажи препараты. Подробности
При обыске в квартире мужчины нашли 404 таблетки — это лекарственные средства с морфином и трамадол. Также изъято 7 ампул диазепама.
По данным милиции, медик сбывал препараты гражданам, ранее судимым за оборот наркотиков и психотропных веществ, а также своим бывшим пациентам.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Фигурант - заведующий отделением одного из медицинских учреждений. По данным милиции, он продавал препараты судимым за оборот наркотиков, а также бывшим пациентам.
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