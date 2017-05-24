Завотделением одного из столичных медучреждений продавал запрещенные препараты

Милиция задержала заведующего отделением одного из медицинских учреждений Минска, который сбывал запрещенные для продажи препараты. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

При обыске в квартире мужчины нашли 404 таблетки — это лекарственные средства с морфином и трамадол. Также изъято 7 ампул диазепама.

По данным милиции, медик сбывал препараты гражданам, ранее судимым за оборот наркотиков и психотропных веществ, а также своим бывшим пациентам.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.